Satara Crime: कऱ्हाडातील गांजाचे आंतरजिल्हा रॅकेट; सोलापूरच्या मंगळवेढ्यापर्यंत साखळी, आणखी तिघांना अटक

कऱ्हाड : गांजाप्रकरणी शहर पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या तपासाची व्याप्ती वाढत चालली असून, यापूर्वी शहरासह पाटण तालुक्यातील चौघांना अटक करण्यात आली, तर आता याप्रकरणी सोलापूर जिल्ह्यातील तिघांना शहर पोलिसांनी अटक केली आहे. बिरा ऊर्फ महाराज अंतू मासाळ (वय ४३, रा. गोनेवाडी, ता. मंगळवेढा), रामेश्वर बिरा लोखंडे (वय २७, रा. गोनेवाडी) आणि शरद भाऊसाहेब पवार (वय २७, रा. वाकीघेर्डी, ता. सांगोला) अशी संबंधितांची नावे असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पोलिसांची माहिती अशी, की शहर व परिसरात गांजाची विक्री होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील, शहर पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर पोलिसांनी छापा टाकून गोरख जिजाबाई पवार (वय ५६, रा. कऱ्हाड) याला पोलिसांनी अटक केली. .त्याच्याकडे अधिक तपास केल्यावर याप्रकरणी शुभम अनिल पानसकर (वय २९) आणि सोहम अशोक जाधव (वय ३६. दोघेही रा. मल्हारपेठ, ता. पाटण) आणि रजाक उस्मान कच्ची (वय ५८, रा. कऱ्हाड) यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. संबंधितांना ताब्यात घेतल्यावर त्यांच्याकडे अधिक चौकशी केल्यावर त्यांना सोलापूर जिल्ह्यातून पुरवठा केला जात असल्याचे निष्पन्न झाले. .त्यानुसार पोलिसांनी तपासणी चक्रे वेगाने फिरवत सोलापूर जिल्ह्यातून बिरा ऊर्फ महाराज अंतू मासाळ, रामेश्वर बिरा लोखंडे आणि शरद भाऊसाहेब पवार यांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्याकडे अधिक तपास सुरू असून, आणखी काही नवी माहिती समोर येण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अशोक भापकर पुढील तपास करीत आहेत..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...साखळी वाढण्याची शक्यतागांजाप्रकरणी पोलिसांनी आता मुळाशी जाऊन तपास सुरू केल्याचे पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांनी सांगितले. कऱ्हाडमधील संशयितांसमवेत सोलापूर जिल्ह्यातील काहींचा संबंध आढळून आला आहे. त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्याकडे चौकशी सुरू आहे. त्यात अजूनही काही नावे वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.