सातारा

Satara Crime: कऱ्हाडातील गांजाचे आंतरजिल्हा रॅकेट; सोलापूरच्या मंगळवेढ्यापर्यंत साखळी, आणखी तिघांना अटक

Solapur Mangalwedha link in Karad ganja racket: कऱ्हाड ते सोलापूर असा गांजाच्या पुरवठ्याचा गुन्हेगारी साखळीचा पर्दाफाश; पोलिसांच्या धडक कारवाईत मुळाशी जाऊन तपास, आणखी तिघांना अटक
Police Crack Down on Inter-District Ganja Syndicate; Three Held in Latest Operation

Police Crack Down on Inter-District Ganja Syndicate; Three Held in Latest Operation

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सकाळ वृत्तसेवा
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कऱ्हाड : गांजाप्रकरणी शहर पोलिसांनी दाखल केलेल्‍या गुन्ह्याच्‍या तपासाची व्‍याप्‍ती वाढत चालली असून, यापूर्वी शहरासह पाटण तालुक्‍यातील चौघांना अटक करण्‍यात आली, तर आता याप्रकरणी सोलापूर जिल्ह्यातील तिघांना शहर पोलिसांनी अटक केली आहे. बिरा ऊर्फ महाराज अंतू मासाळ (वय ४३, रा. गोनेवाडी, ता. मंगळवेढा), रामेश्वर बिरा लोखंडे (वय २७, रा. गोनेवाडी) आणि शरद भाऊसाहेब पवार (वय २७, रा. वाकीघेर्डी, ता. सांगोला) अशी संबंधितांची नावे असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

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