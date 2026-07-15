सातारा

Kas Satara Vintage Motorcycle Event : निसर्गरम्य कास पठारावर विंटेज गाड्यांचा थरार! थेट खासदार उदयनराजे पोहोचले; 1956 च्या 'या' जुन्या गाड्या पाहून काय म्हणाले?

International Yezdi Jawa Day 2026 : कास येथे २४ वा इंटरनॅशनल येझदी-जावा डे मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या हस्ते याचे उद्घाटन झाले. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील १५० हून अधिक विंटेज मोटारसायकलींचे प्रदर्शन भरले होते.
MP Udayanraje Bhosale Inaugurates Vintage Motorcycle Event

MP Udayanraje Bhosale Inaugurates Vintage Motorcycle Event

esakal

सूर्यकांत पवार
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कास : येझदी जावा ओनर्स क्लब महाराष्ट्र यांच्या वतीने निसर्गरम्य कास परिसरात २४ व्या आंतरराष्ट्रीय जावा येझदी दिवसाचे जल्लोषात आयोजन करण्यात आले होते. कास, सातारा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या २४ व्या इंटरनॅशनल येझदी-जावा डे कार्यक्रमाचे उद्‍घाटन खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या हस्ते उत्साहात (Kas Satara vintage motorcycle event) झाले.

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