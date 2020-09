खंडणी प्रकरणात वन विभागातील आणखी दोन कर्मचाऱ्यांचा सहभाग!

नागठाणे (जि. सातारा) : पिरेवाडी (भैरवगड, ता. सातारा) येथील युवकाला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत त्याच्याकडून खंडणी उकळल्याच्या घटनेत आणखी दोघांची नावे पुढे आली आहेत. ते दोघेही वन विभागाचे कर्मचारी आहेत. या दोघांसह अगोदरचे दोघे असे चौघेही फरारी आहेत. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पिरेवाडी येथील ओंकार शिंदे या युवकाकडून वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत 25 हजार रुपयांची खंडणी उकळली होती. या प्रकरणात वनपाल योगेश गावित व वन संरक्षक महेश सोनवलेसह दोन अनोळखी व्यक्तींचा समावेश होता. प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीत गैरव्यवहार?; जिल्हा परिषदेत सभेत गदाराेळ बोरगावचे सहायक पोलिस निरीक्षक डॉ. सागर वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस पथकाने अन्य दोघांचा तपास केला असता, वन संरक्षक रणजित काकडे व किशोर ढाणे यांची नावे पुढे आली आहेत. त्यामुळे या खंडणी प्रकरणात वन विभागाचेच चार कर्मचारी सहभागी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हे चौघेही अद्याप फरारी आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यापासून वनपाल योगेश गावित, वनसंरक्षक महेश सोनवले, रणजित काकडे व महेश ढाणे हे चौघेही गायब आहेत. पोलिस पथक त्यांचा कसून शोध घेत आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Involvement Of Two More Employees In The Ransom Case Satara News