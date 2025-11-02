सातारा: फलटण येथील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पोलिस महासंचालकांना दिले होते. त्यानंतर आज साताऱ्याच्या तत्कालीन पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांना या प्रकरणाच्या तपासाकामी देखरेखीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. .MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.या प्रकरणात पोलिस खात्यातील एक पोलिस उपनिरीक्षक संशयित असल्याने ही बाब संवेदनशील बनली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा योग्य तपास होण्याच्या दृष्टीने राज्य राखीव पोलिस बल गट क्रमांक एक (पुणे) च्या समादेशक श्रीमती सातपुते यांच्या देखरेख नियुक्तीचे पत्र आज जारी करण्यात आले आहे..श्रीमती सातपुते यांनी तत्काळ सातारा येथे जाऊन संबंधित गुन्ह्याबाबत सातारा पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी आणि तपासी अधिकारी यांच्याकडून सविस्तर माहिती घ्यावी. पुढील तपास योग्य पद्धतीने व कालमर्यादेत होईल, हे सुनिश्चित करावे, असे आदेश त्यांना विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. मनोज कुमार शर्मा यांच्या वतीने देण्यात आले आहेत.त्यानंतर श्रीमती सातपुते यांनी आज फलटण येथे येऊन या प्रकरणाशी निगडित तपासी अधिकाऱ्यांकडून विविध बाबींची पडताळणी करत सखोल माहिती घेतली..महिला डॉक्टर आत्महत्येच्या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तप्त झाले असून, आरोप- प्रत्यारोपांमुळे त्यात भर पडत आहे. या प्रकरणाच्या तपासावर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर त्याच्या तपासासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा शुक्रवारी केली होती. दरम्यान, सातपुते यांनी आज संशयितांनी नोंदविलेले जबाब, त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेला मुद्देमाल, तपासाची स्थिती, घटनास्थळाशी निगडित माहिती व इतर तांत्रिक बाबींची माहिती पोलिस उपअधीक्षक विशाल खांबे यांच्याकडून घेतली. यानंतर त्यांनी घटनेशी निगडित सुरू असणारा तपास व इतर बाबींची माहिती घेत इतर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी देखील चर्चा केली. दिवसभर त्या फलटण येथे तळ ठोकून होत्या. सोमवारपासून चौकशी आणि तपासाचे काम नियमित सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे..Satara Doctor Case: डॉ संपदा मुंडेंच्या घरच्यांना Ajit Pawar यांचा फोन | Rupali Chakankar | Sakal News.जिल्ह्याची खडान्खडा माहितीतेजस्वी सातपुते यांनी २०२० आणि २०२१ या कालावधीत साताऱ्याच्या पोलिस अधीक्षकपदाचा कार्यभार सांभाळला. या काळात त्यांनी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले. जिल्ह्यातील राजकीय, सामाजिक व इतर बाबींची खडान्खडा माहिती त्यांना होती. त्यामुळेच या प्रकरणाच्या तपासकामावर देखरेखीची जबाबदारी त्यांच्याकडे दिल्याची चर्चा पोलिस दलात आहे. सातारा येथून त्यांची सोलापूर ग्रामीण येथे बदली झाली होती. याठिकाणाहून त्या पुणे येथे कार्यरत झाल्या. सध्या त्या राज्य राखीव पोलिस बलच्या समादेशकपदी कार्यरत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.