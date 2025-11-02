सातारा

Satara Woman Doctor Case: फलटण डॉक्‍टर आत्‍महत्‍या प्रकरण! 'तेजस्‍वी सातपुतेंच्‍या देखरेखीखाली हाेणार तपास'; फलटणला येऊन घेतली माहिती

Inquiry to Continue Under Tejaswi Satpute’s Guidance: सातारा पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी आणि तपासी अधिकारी यांच्‍याकडून सविस्‍तर माहिती घ्‍यावी. पुढील तपास योग्‍य पद्धतीने व कालमर्यादेत होईल, हे सुनिश्‍चित करावे, असे आदेश त्‍यांना विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. मनोज कुमार शर्मा यांच्‍या वतीने देण्‍यात आले आहेत.
IPS Tejaswi Satpute during her visit to Phaltan to review the ongoing investigation into the doctor’s suicide case.

सातारा: फलटण येथील महिला डॉक्‍टर आत्‍महत्‍या प्रकरणाच्‍या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्‍थापन करण्‍याचे आदेश मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पोलिस महासंचालकांना दिले होते. त्‍यानंतर आज साताऱ्याच्‍या तत्कालीन पोलिस अधीक्षक तेजस्‍वी सातपुते यांना या प्रकरणाच्‍या तपासाकामी देखरेखीची जबाबदारी देण्‍यात आली आहे.

