Satara Jilha Bank : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटाने बाजी मारत भाजपला धक्का दिला. या निवडीत राष्ट्रवादीचे उदयसिंह उंडाळकर अध्यक्षपदी, तर शिवसेनेचे दीपक चव्हाण उपाध्यक्षपदी निवडून आले. या घडामोडींनंतर सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि भाजपचे नेते जयकुमार गोरे यांनी सूचक विधान करत आपली भूमिका स्पष्ट केली. 'कोणतीही निवडणूक अंतिम नसते, आगे आगे देखो होता है क्या,' असे म्हणत त्यांनी भविष्यातील राजकीय घडामोडींचे संकेत दिले..जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी महायुतीचा उमेदवार निवडून आला आहे. त्यामुळे यापेक्षा अधिक काही बोलता येणार नाही, असे सांगत गोरेंनी उदयसिंह उंडाळकर यांना अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळासाठी शुभेच्छा दिल्या. त्यांच्या कार्यकाळात बँकेचे कामकाज चांगल्या पद्धतीने चालावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. नाराजीचा कोणताही विषय नसल्याचे सांगताना ज्यांच्याकडे बहुमत आहे, त्यांचा अध्यक्ष झाला, असे त्यांनी स्पष्ट केले..जिल्हा परिषद निवडणुकीचा वचपा जिल्हा बँकेच्या निवडीत काढला का, असा प्रश्न विचारला असता, 'कुणी कशाचा वचपा काढला हा आजचा विषय नाही. जिल्हा परिषदेत आम्ही वेगळे लढलो होतो; मात्र जिल्हा बँकेत महायुती म्हणून एकत्र आहोत,' असे गोरे म्हणाले. काही गोष्टी 'ऑफ द रेकॉर्ड' असल्याने त्यावर बोलणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले..अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपचा अध्यक्ष होईल, असे आपण यापूर्वी म्हटले होते. त्यावर स्पष्टीकरण देताना गोरे म्हणाले, 'मी भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून बोललो होतो. बँकेत भाजप हा सर्वांत मोठा पक्ष आहे. त्यामुळे अध्यक्षपद भाजपला मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात गैर काय?' स्वकीयांनीच अध्यक्षपदाच्या निवडीत खोडा घातला का, या प्रश्नावर मात्र त्यांनी असे काही नसल्याचे सांगितले..Satara Jilha Bank President : सातारा जिल्हा बँकेत भाजपला धक्का; राष्ट्रवादी-शिवसेनेची सत्ता, उदयसिंह उंडाळकर अध्यक्ष तर दीपक चव्हाण उपाध्यक्ष.अध्यक्षपदाचा निर्णय नेमका कुठे झाला, याची आपल्याला माहिती नसल्याचेही गोरेंनी स्पष्ट केले. या निर्णयाचे सर्व अधिकार शिवेंद्रराजे भोसले यांना दिले होते. महायुतीच्या चर्चेत आपण सहभागी नव्हतो. फॉर्म्युल्याबाबत काय ठरले, हे शिवेंद्रराजेच सांगू शकतील, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या सत्तावाटपात भाजपच्या भूमिकेवरून आणि महायुतीतील अंतर्गत राजकारणावरून नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.