सातारा

Mhaswad Municipal Result: 'म्हसवडला जयकुमार गोरेंची एकहाती सत्ता'; नगराध्यक्षपदासह २० जागा भाजपला, दाेन्ही भावांची दिलजमाई, काय घडलं..

Brotherly Unity Powers Jaykumar Gore’s Dominance in Mhaswad

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-सलाउद्दीन चोपदार

म्हसवड : म्हसवड पालिका निवडणुकीच्या मतदानाच्या पहिल्याच फेरीपासून ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या उमेदवारांनी आघाडी घेत पालिकेवर आपला झेंडा रोवला. विरोधातील अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष यांनी एकत्रित येऊन सिद्धनाथ नागरिक आघाडीच्या सर्व जागेतील उमेदवारांसह शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे शिवसेना व बहुजन विकास आघाडीच्या सर्व उमेदवारांना पराभवाची धूळ चारली.

