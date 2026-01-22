Jaykumar Gore addressing party workers in Man taluka amid intensifying political developments.

Sakal

सातारा

Man Panchayat Samiti: जयकुमार गोरेंचे विरोधकांना खुले आव्हान! माणमध्ये सर्व पक्षीयांची एकजूट; शेखर गोरेंचा स्वबळाचा नारा..

Man Taluka politics intensifies ahead of Elections: जयकुमार गोरेंचा भाजपविरोधी आघाडीला खुलं आव्हान; माणमध्ये सर्व पक्षीयांची एकजूट
Published on

-रूपेश कदम

दहिवडी : संपूर्ण सातारा जिल्हा भाजपच्या छत्राखाली आणण्याचा निर्धार ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केला आहे. त्यादृष्टीने त्यांची वाटचाल सुरू असून, विरोधकांना खुलं आव्हान दिलं आहे. हे आव्हान पुन्हा एकदा एकत्र आलेल्या विरोधकांना पेलणार का? तर शेखर गोरेंचा स्वबळाचा नारा शेवटपर्यंत टिकणार का? हे पाहावे लागणार आहे.

Satara
political
election
Jaykumar Gore
district
Maharashtra Politics
panchayat samiti
Shekhar Gore