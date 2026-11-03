Satara District Bank: जयकुमार गोरेंचा करिष्मा! ७५ पैकी ५३ मते घेत सातारा जिल्हा बँकेत दणदणीत विजय; अर्जुन काळेंचा दमदार प्रवेश, शेखर गोरेंना केवळ ७ मते

दहिवडी : प्राथमिक कृषी पतपुरवठा विकास सेवा संस्थेच्या माण मतदारसंघातून ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी एकतर्फी विजय मिळवून विरोधकांचा दारूण पराभव केला. तर अनेक राजकीय धुरिणांचे लक्ष लागून असलेल्या भटक्या विमुक्त जाती प्रवर्गातून अर्जुन काळे यांनी संघर्षपूर्ण लढतीत विजय मिळवून सातारा जिल्हा बँकेत दमदार प्रवेश केला. या दोन्ही विजयामुळे माण तालुक्यात पुन्हा एकदा 'जय हो'चा नारा जोरदारपणे घुमला..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित सातारा संचालक मंडळ पंचवार्षिक निवडणूक २०२६ साठी रविवार १ नोव्हेंबर रोजी माण तालुक्यात ९६.७४% इतके मतदान झाले होते. आज सातारा येथे मतमोजणी होती. या मतमोजणीवेळी महत्वपूर्ण अशा प्राथमिक कृषी पतपुरवठा विकास सेवा संस्था मतदारसंघाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. त्यातही माण मतदारसंघात ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, जिल्हा बँकेचे माजी संचालक तथा शिवसेनेचे नेते शेखर गोरे व राष्ट्रवादीचे मनोजकुमार पोळ या तिरंगी सामन्याने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले होते..मागील दोन पंचवार्षिक निवडणूकांवेळी निकराची व अतिशय चुरशीची लढत झाली होती. २०१५ साली जयकुमार गोरे यांनी सदाशिवराव पोळ यांचा ३८ विरुध्द ३६ असा पराभव केला होता. तर २०२१ साली जयकुमार गोरे हे निवडणूकीच्या मैदानात उतरले नाहीत. त्यावेळी शेखर गोरे विरुध्द मनोजकुमार पोळ अशी लढत झाली होती. या लढतीत ३६ विरुध्द ३६ अशी समसमान मते दोघांनाही मिळाली होती. ईश्वर चिठ्ठीचा कौल शेखर गोरे यांना मिळाल्याने त्यांना विजयी घोषित करण्यात आले होते.मागील दोन निवडणुकांचा अनुभव बघता चुरशीच्या लढतीची अपेक्षा करण्यात होती. मात्र मतदानादिवशी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी शक्तीप्रदर्शन करत आपले मतदार मतदान केंद्रावर आणले होते. त्यांनी आराम बसमधून आणलेल्या मतदारांची संख्या पाहता त्यांनी फरकाने बाजी मारल्याची चर्चा त्याचवेळी सुरु झाली होती. त्यानंतर मनोजकुमार पोळ हे आपल्या मतदारांसह मतदान केंद्रावर आले होते. त्यांनी आणलेल्या मतदारांची संख्या ग्रामविकास मंत्र्यांच्या मतदारांपेक्षा कमी दिसत होती. तर त्यानंतर शेखर गोरे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत येऊन मतदान केले. त्यांच्या मतदारांची संख्या तुलनेने खुपच कमी होती..अनेकदा दिसणारी मतदार संख्या अन प्रत्यक्षात पडलेली मते यात आश्चर्यकारक फरक दिसतो. मात्र यंदा तसा काही फरक दिसला नाही. झालेल्या ७५ मतदानापैकी तब्बल ५३ मते घेत मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विरोधकांना धोबीपछाड देत एकतर्फी विजय खेचून आणला. मनोजकुमार पोळ यांना १४ मते मिळाली तर विद्यमान संचालक शेखर गोरे यांना फक्त ७ मतांवर समाधान मानावे लागले. मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आपले सहकारी अरुण गोरे, अर्जुन काळे व इतरांच्या साथीने ठराव करतानाच केलेली बांधणी महत्त्वपूर्ण ठरली. निवडणुकीपूर्वीच त्यांनी केलेली मतांची जुळणी त्यांच्या पथ्यावर पडली. तर शेखर गोरे यांनी ठरावांकडे केलेले दुर्लक्ष त्यांना भोवले. त्यामुळे त्यांना तिसऱ्या क्रमांकावर राहावे लागले. तर मनोजकुमार पोळ हे आपले मतदार टिकवून ठेवत दोन आकडी संख्या गाठण्यात यशस्वी ठरले. सातारा जिल्हा बँकेत दुसर्यांदा संचालक म्हणून दिमाखात जाण्यात मंत्री जयकुमार गोरे यशस्वी ठरले आहेत..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...जयकुमार गोरे यांचा पाया ढासळवण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न फसलाबोराटवाडी येथे झालेल्या ठरावधारक मतदारांच्या मेळाव्यात ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी अर्जुन काळे हे माझ्या राजकारणाचा पाया आहेत असे वक्तव्य केले होते. या अर्जुन काळेरुपी पाया ढासळवण्याचा प्रयत्न जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय विरोधकांनी केला. त्यासाठी अनेक खेळ्या खेळल्या गेल्या. त्यामुळे महायुतीचे उमेदवार असूनही अर्जुन काळे यांना शेवटपर्यंत लढत द्यावी लागली. अर्जुन काळे यांची लढत घासून सुरु असल्यामुळे त्यांचा निकाल येईपर्यंत जयकुमार गोरे यांच्या विजयाचे फटाके माण मध्ये वाजले नाही. साधारण बारा वाजण्याच्या सुमारास अर्जुन काळे यांच्या विजयाची बातमी माणमध्ये धडकली अन त्यानंतर खऱ्या अर्थाने हलगीच्या कडकडाटात फटाक्यांच्या आतषबाजीला व गुलालाच्या उधळणीला सुरुवात झाली. अर्जुन काळे हे ३९ मतांनी विजयी झाले असून त्यांना ९९९ मतं तर अपक्ष सुनील वाघ यांना तब्बल ९६० मते मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.