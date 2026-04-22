Jihe Kathapur Water Scheme : जिहे-कठापूर योजनेत मोठा पाणी घोटाळा? उपलब्धतेपेक्षा जास्त लाभक्षेत्र वाढवल्याचा शशिकांत शिंदेंचा खळबळजनक आरोप; शेतकरी संकटात

सातारारोड : जिहे-कठापूर योजनेच्या मर्यादांचा विचार न करता, पाण्याची उपलब्धता न तपासता आणि धरणातील साठ्याची वास्तविक क्षमता लक्षात न घेता मोठ्या प्रमाणात लाभक्षेत्र वाढवण्यात (jehe kathapur irrigation scheme water crisis) आले. भविष्यात पाण्यावरून मोठा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती निस्तरण्याची जबाबदारी असलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी जर याप्रश्नी तोडगा काढला नाही, तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा आमदार शशिकांत शिंदे यांनी ल्हासुर्णे येथील निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिला..आमदार शिंदे म्हणाले, की निवडणुकीच्या काळात मतांसाठी लोकांना अवास्तव आणि खोटी आश्वासने देण्यात आली. विशेषतः पाण्याच्या बाबतीत कोणतीही वस्तुस्थिती न तपासता मोठ्या प्रमाणात आश्वासने देण्यात आली. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर या आश्वासनांची पूर्तता करणे अशक्य ठरत असल्याने आता दिशाभूल करण्यासाठी माझ्या नावाचा वापर करणे केवळ दुर्दैवीच नाही, तर अत्यंत बालिशपणाचे राजकारण आहे..धोम-बालकवडी प्रकल्प, धोम धरण आणि जिहे-कठापूर उपसा जलसिंचन योजनेचा संदर्भ देत आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले, की मी आमदार आणि जलसंपदामंत्री असताना केलेल्या नियोजनामुळेच नेर तलावात पाणी पोहोचले. हा विकास अचानक झालेला नाही, तर त्यामागे ठोस नियोजन आणि त्यावेळी आम्ही घेतलेले निर्णय होते. मात्र, त्यानंतरच्या काळात योजनेचा दुसरा टप्पा पूर्ण करण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले आहे..धरण शंभर टक्के भरल्याचे चित्र दाखवले जाते, मात्र धरणात तयार झालेल्या गाळामुळे प्रत्यक्षात केवळ सुमारे ८० टक्केच पाणी साठते, हे धरणातील पाणीसाठ्याबाबतचे वास्तव आहे. याशिवाय २० वर्षांच्या पिण्याच्या पाण्याचा राखीव साठा आणि गावठाण वाढीसाठीचे पाणी उपलब्ध असल्याचे दाखवून लाभक्षेत्र वाढवण्यात आले, हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप आमदार शिंदे यांनी केला..माण, खटाव ते सोलापूरच्या सीमेपर्यंत लाभक्षेत्र विस्तारले गेले, तसेच कऱ्हाड उत्तर भागातही वाढ करण्यात आली. परिणामी प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेल्या पाण्यापेक्षा जास्त क्षेत्राला पाणी देण्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. या चुकीच्या निर्णयांचा फटका आज मूळ लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना बसत असून, त्यांना अपेक्षित पाणी मिळत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. कोरेगाव आणि खटाव तालुक्यांमध्ये मुद्दाम वाद निर्माण केला जात असून, त्यातून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रकार सुरू आहे..संघर्ष समितीत सर्व पक्षांचे कार्यकर्तेधोम धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीशी माझा कोणताही संबंध नाही. या समितीला फूस लावल्याचा माझ्यावर होत असलेला आरोप पूर्णपणे खोटा आणि निराधार आहे. ही समिती फलटण-खंडाळा पाणी वाटपाच्या वेळी स्थापन झाली असून, त्यात सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते सहभागी असल्याचे आमदार शिंदे यांनी स्पष्ट केले.