Jowar Price Hike: वाढत्या महागाईचा घाव ‘भाकरी’वर, ज्वारीचे दर शंभरावर; रब्बी पेरणीचे प्रमाण घटणार, खाणावळींना फटका

सातारा, : महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिक आणि कष्टकऱ्यांच्या ताटातील महत्त्वाची असलेली ‘भाकरी’ महाग झाली आहे. जिल्ह्यात ज्वारीचे दर शंभर रुपये किलोपर्यंत गेले आहेत. याचा थेट फटका हॉटेल व्यावसायिक आणि खाणावळींना बसला आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे यंदा रब्बी ज्वारीची पेरणी घटणार असल्याने आगामी काळात ज्वारी तुटवडा निर्माण होऊन भाकरी आणखी महाग होण्याचे संकेत आहेत. गेल्या काही आठवड्यांत घाऊक व किरकोळ बाजारात ज्वारीची आवक मंदावल्याने दर कमालीचे वाढले आहेत. चांगल्या दर्जाची मालदांडी व शाळू ज्वारीचे दर किरकोळ बाजारात १०० रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. काही ठिकाणी ज्वारीच्या दर्जाप्रमाणे ज्वारी ७५ ते ८५ रुपयाने विकली जात आहे. कच्च्या मालाचे दर वाढल्याने साताऱ्यातील खाणावळी, धाबे आणि हॉटेल व्यावसायिकांना नाइलाजाने भाकरीचे दर वाढवावे लागले आहेत. यापूर्वी १५ ते २० रुपयांना मिळणारी एक भाकरी आता २५ ते ३० रुपयांपर्यंत विकली जात आहे.दुष्काळी सावट, रब्बीला फटका जिल्ह्यातील माण, खटाव, फलटण व कोरेगाव या दुष्काळी भागांत यंदा पावसाची तीव्र ओढ राहिल्याने खरीप हंगाम वाया गेला आहे. त्यामुळे जमिनीतील ओलावा संपला असून, विहिरी आणि कूपनलिकांच्या पाण्याच्या पातळीत मोठी घट झाली आहे. पाण्याअभावी शेतकरी रब्बी हंगामात ज्वारीची पेरणी करण्याचे शेतकरी टाळत आहेत. त्यामुळे पेरणीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर घटणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी धाडसाने पेरणी केली, तिथेही कोवळी पिके करपण्याची भीती आहे..टंचाईची भीती; खिशाला कात्रीरब्बी ज्वारी हे या भागातील मुख्य पीक मानले जाते. मात्र, पेरणीच कमी झाल्याने पुढील वर्षात बाजारात नवीन ज्वारीची आवक अत्यंत कमी राहण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी पडणार असल्याने येत्या काळात ज्वारीचे दर आणखी कडाडणार आहेत. परिणामी, हॉटेलचालकांना भाकरीचे दर पुन्हा वाढवावे लागतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे..ज्वारीच्या पोत्यामागे आणि पिठाच्या दरात ५०० ते ७०० रुपयांची वाढ झाली आहे. गॅस आणि मजुरी आधीच वाढली असताना त्यातच ज्वारीचे दरवाढ झाल्याने जुन्या दरात भाकरी विकणे परवडत नाही. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांनाही भाकरीचे दर वाढवावेच लागले आहेत. - विकास कदम, हॉटेल व्यावसायिक काशीळ..ज्वारीच्या दराने शंभरी पार केली असली, तरी मुळात शेतकऱ्याकडे ज्वारी आहेच कुठे. दहा एकरांवर पीक घेणारा शेतकरी कसाबसा एकर दोन एकर घेण्याचा विचार करत आहे. पाणी टिकेल, की नाही याची शाश्वती नाही. बियाण्यांची अडचण नाही. - संजय चव्हाण, सोकासन (ता. माण).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.