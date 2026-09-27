Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी

सातारा : काही स्वप्नं परिस्थितीमुळे थांबतात; पण मनातून कधीच संपत नाहीत. अशाच एका स्वप्नाची गोष्ट आहे वाई तालुक्यातील एकसर येथील ज्योती विशाल शेलार यांची. वडिलांना शिक्षक व्हायचे होते; मात्र, प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांचे ते स्वप्न अपूर्ण राहिले. लेकीने मात्र वडिलांच्या डोळ्यांतील ते स्वप्न ओळखले आणि शिक्षणाची वाट धरली. डी.एड., बी.ए. विशेष श्रेणी आणि मानसशास्त्र विषयातून एम.ए.पर्यंतचा टप्पा गाठत त्यांनी वडिलांच्या स्वप्नाला स्वतःच्या आयुष्याचे ध्येय बनवले. शासानाच्या पवित्र पाेर्टलमधून जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर शिक्षक पदाला गवसणी घातली आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...‘बाबांचे स्वप्न मला पूर्ण करायचे होते...’ज्योती यांचे बालपण वाई तालुक्यातच गेले. इयत्ता पहिलीपासून बारावीपर्यंतचे शिक्षण त्यांनी याच परिसरात पूर्ण केले. बारावीमध्ये त्यांनी ७१ टक्के गुण मिळवले. त्यानंतर आयुष्याची दिशा ठरवण्याचा प्रश्न समोर उभा राहिला. त्याच वेळी वडिलांचे स्वप्न त्यांच्या मनात होते. वडिलांना स्वतः शिक्षक व्हायचे होते. मात्र, घरची परिस्थिती अत्यंत नाजूक असल्याने शिक्षण घेऊन शिक्षक होण्याचे त्यांचे स्वप्न अपूर्ण राहिले. मुलीने शिक्षणाच्या क्षेत्रात जावे आणि आपले राहिलेले स्वप्न पूर्ण करावे, अशी त्यांची मनापासून इच्छा होती..शिक्षणासाठी घरापासून दूरशिक्षकी पेशाची वाट निवडत ज्योती यांनी चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे येथे डी.एड.चे शिक्षण पूर्ण केले. नवीन ठिकाण, नवीन वातावरण आणि शिक्षणाचा प्रवास... मात्र, ध्येय स्पष्ट होते. डी.एड.नंतर त्यांनी बी.ए.ची पदवी विशेष श्रेणीसह मिळवली. त्यानंतर शिक्षणाची भूक थांबली नाही. मानसशास्त्र विषयातून एम.ए.चे उच्च शिक्षणही त्यांनी पूर्ण केले. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर काही वर्षे खासगी संस्थेत शिक्षिका म्हणून काम केले. विद्यार्थ्यांमध्ये रमणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे आणि ज्ञान देणे यामुळे शिक्षकी पेशाशी त्यांचे नाते अधिक घट्ट झाले..आयुष्याने घेतली वेगळी वळणं...शिक्षण आणि करिअरची वाट सुरळीत सुरू असतानाच २०१७ मध्ये ज्योती यांच्या आयुष्याला नवे वळण मिळाले. लग्नानंतर त्या नवी मुंबई येथे राहायला गेल्या. संसार सुरू झाला. घरच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या. त्यातच मुलगी झाली. आई झाल्यानंतर मुलीची काळजी, घर-संसार आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या यांना प्राधान्य देताना करिअर काही काळ मागे पडले..‘माझ्या पदव्या फक्त कागदावर राहू नयेत...’हीच खंत ज्योती यांच्या मनाला सतत टोचत राहिली. शिक्षणासाठी घेतलेले कष्ट आठवत होते. डी.एड.ची मेहनत, बी.ए.मध्ये मिळवलेली विशेष श्रेणी आणि मानसशास्त्रातील एम.ए.... या सगळ्या पदव्या त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाची साक्ष देत होत्या. मात्र, संसाराच्या जबाबदाऱ्यांमुळे त्या काही काळ कपाटातील कागदांपुरत्याच मर्यादित झाल्या होत्या. ‘आपण इतके कष्ट करून शिक्षण घेतले; पण ते केवळ कागदावरच राहू नये,’ ही भावना त्यांच्या मनात अधिकाधिक बळावत गेली..आईपण आणि स्वप्न यांचा समतोलमुलीची जबाबदारी सांभाळताना स्वतःची ओळख आणि करिअर यांचाही विचार करता येतो, हे ज्योती यांच्या प्रवासातून दिसून येते. संसारामुळे करिअरमध्ये आलेला खंड म्हणजे प्रवासाचा शेवट नव्हे, हे त्यांनी मनाशी पक्के केले. परिस्थितीने काही काळ थांबवले असले, तरी स्वप्नांना त्यांनी कधीच थांबू दिले नाही. आई म्हणून मुलीला वाढवताना स्वतःच्या स्वप्नांनाही त्यांनी जपले. वडिलांनी कधीकाळी पाहिलेले शिक्षक होण्याचे स्वप्न आता त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्याशी जोडले गेले होते..Teacher Success Story: पतीचे पाठबळ, जिद्द अन् मेहनत; सारिका एकळ यांची शिक्षकपदी दमदार भरारी, जिद्द अखेर फळाला...वडिलांच्या स्वप्नाला लेकीची सलामीज्योती शेलार यांची कहाणी केवळ पदव्या मिळविण्याची नाही. ती आहे एका वडिलांच्या अपूर्ण स्वप्नाला लेकीने दिलेल्या शब्दाची आणि त्या शब्दासाठी केलेल्या जिद्दीची. परिस्थिती बदलली, लग्न झाले, संसार वाढला, मुलगी झाली आणि करिअरमध्ये खंड पडला; तरीही त्यांनी शिक्षणाची ज्योत विझू दिली नाही. स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी नेहमीच योग्य वेळ मिळेल असे नाही; पण स्वप्न जिवंत ठेवण्याची जिद्द आपल्या हातात असते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.