सातारा

Kaas Pathar Satara : चक्क नो पार्किंगमध्येच 'पोलिस टोपी'चा रुबाब; कायद्याचे रक्षकच ठरले नियमभंग करणारे, कास पठारावरील प्रकार

Heavy Tourist Rush at Kaas Plateau During Bloom Season : पठारावर नो पार्किंग झोन आहे, तरीही एका महाशयांनी आपले वाहन चक्क पठारावर लावलेय.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कास : येथील जागतिक वारसास्थळ असलेल्या कासचा (Kas Pathar हंगाम सुरू असून, रोज हजारो पर्यटकांची गर्दी होत आहे. या गर्दीतही आपल्या पदाचा रुबाब दाखवत चक्क नो पार्किंगमध्येच चारचाकी गाडी उभी केल्याचा प्रकार झाला आहे. कायद्याच्या रक्षकांनीच कायदा पायदळी तुडविल्याची चर्चा सुरू आहे.

Parking
satara police
Kaas Plateau
mahabaleshwar tourism
kaas pathar

