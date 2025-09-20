Kaas Pathar Satara : चक्क नो पार्किंगमध्येच 'पोलिस टोपी'चा रुबाब; कायद्याचे रक्षकच ठरले नियमभंग करणारे, कास पठारावरील प्रकार

कास : येथील जागतिक वारसास्थळ असलेल्या कासचा (Kas Pathar हंगाम सुरू असून, रोज हजारो पर्यटकांची गर्दी होत आहे. या गर्दीतही आपल्या पदाचा रुबाब दाखवत चक्क नो पार्किंगमध्येच चारचाकी गाडी उभी केल्याचा प्रकार झाला आहे. कायद्याच्या रक्षकांनीच कायदा पायदळी तुडविल्याची चर्चा सुरू आहे..काल कास पठारावर ऑनलाइन पद्धतीने सोळाशे लोकांनी बुकिंग (Kas Plateau Online Booking) केले होते, तर ऑफलाइन आलेल्या पर्यटकांची संख्याही मोठी होती. कास समितीच्या वतीने घाटाई फाटा व कास तलाव अशा दोन ठिकाणी पार्किंगची सोय केली आहे. मुख्य कास पठारावर रस्त्याच्या कडेला कोणालाही गाडी लावता येत नाही..Nepal Tourist Places : नेपाळमधील 'ही' 8 ठिकाणं पाहिलीत का? 'पृथ्वीवरील स्वर्ग' अनुभवायला मिळेल; एकदा तरी जरूर पहा!.पठारावर नो पार्किंग झोन आहे. तरीही एका महाशयांनी आपले वाहन चक्क पठारावर लावले, तसेच ही गाडी कोणाची आहे, हे ओळखावे म्हणून आपली खाकी वर्दीवरील रुबाबदार टोपी काचेसमोर ठेवली. या टोपीमुळे कासवरील व्यवस्था पाहणारी समिती व वन विभाग यांची गोची झाली. या वाहनावर काय कारवाई झाली? हे मात्र गुलदस्त्यात राहिले..तरी शहरात रस्त्यावर चुकून दुचाकी अथवा चारचाकी लावल्यास एका मिनिटात गाडीची उचलबांगडी करणारे किंवा चारचाकीला जॅमर लावून वाहनधारकाला ‘जॅम’ करणारे हेच कायद्याचे रक्षक स्वतः मात्र दुसऱ्या एखाद्या ठिकाणी कायद्यापेक्षा आपण मोठे असल्याचा बडेजाव करत त्याची पायमल्ली करत असल्याचे चित्र यानिमित्ताने पाहायला मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.