Karad 40-Foot Approach Road Approved : कराडकरांसाठी मोठी बातमी! 39 वर्षांपूर्वीचा 40 फुटी रस्ता लवकरच होणार खुला, पुणे-बंगळूर महामार्गावरून शहरात येणे होणार सोपे

कराड : ज्येष्ठ नेते (कै.) पी. डी. पाटील यांनी १९८७ रोजी टाऊन प्लॅनिंगमध्ये पंकज हॉटेलच्या पाठीमागील बाजूने महामार्गाचा अॅप्रोच रस्ता मंजूर केला होता. त्या रस्त्याला काही अडचणी (Karad 40 feet Road) होत्या. सध्या पुणे- बंगळूर महामार्गावरील उड्डाणपूल झाला आहे. मात्र, शहरात येण्यासाठी हा ३९ वर्षांपूर्वी मंजूर झालेला ४० फुटी रस्ता लवकरच पालिकेकडून खुला करण्यात येणार असल्याची माहिती लोकशाही आघाडीचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली..पुणे-बंगळूर महामार्गावरून शहरात येण्यासाठी आणखी एक थेट मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी पालिकेने पावले उचलली आहेत. प्रस्तावित रस्त्याची पाहणी करताना तो नेमका कोणत्या ठिकाणाहून सुरू होऊन कुठपर्यंत जोडता येईल, रस्त्याची उपलब्ध जागा, आवश्यक रुंदी, तसेच भविष्यातील वाहतुकीच्या दृष्टीने त्याची उपयुक्तता याबाबत प्राथमिक पाहणी लोकशाही आघाडीचे अध्यक्ष पाटील व सहकारी नगरसेवकांनी केली..Tapola-Ahir Bridge Traffic Closed : तापोळा-आहिर पुलावरून वाहतूक बंद; स्काय गॅलरीच्या बांधकामामुळे नागरिकांच्या प्रवेशावर तात्काळ बंदी, कंपनीचे सरपंचांना थेट पत्र.त्यावेळी श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘ज्येष्ठ नेते (कै.) पी. डी. पाटील यांनी १९८७ रोजी टाऊन प्लॅनिंगमध्ये महामार्गाचा अॅप्रोच रस्ता मंजूर केला. त्या रस्त्याची नगरसेवक, बांधकाम विभागाचे अधिकारी, टाऊन प्लॅनिंगचे अधिकारी यांच्यासमवेत पाहणी केली. कोल्हापूर नाक्यावर वाहतुकीची कोंडी, अपघात होतात. त्यावर पर्याय म्हणून हा नवीन रस्ता उपयुक्त आहे. नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव, उपनगराध्यक्ष पोपटराव साळुंखे यांनी पहिल्याच सभेत हा विषय गांभीर्याने घेऊन तो मंजूर केला. लवकरच हा रस्ता नागरिकांसाठी खुला होऊन वाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.