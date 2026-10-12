Karad Accident News: कऱ्हाडमध्ये भीषण अपघात! अनोळखी वाहनाची दुचाकीला धडक; सहा वर्षांची चिमुकली जागीच ठार

कऱ्हाड : मालखेड फाटा (ता. कऱ्हाड) येथे दुपारी तीनच्या सुमारास अनोळखी वाहनाची दुचाकीला धडक होऊन झालेल्या अपघातात सहा वर्षांची बालिका जागीच ठार झाली. त्यात आईसह चुलता गंभीर जखमी झाला. वेदश्री सुजित कुंभार (वय सहा, रा. बेलवडे बुद्रुक) असे अपघातातील मृत बालिकेचे नाव आहे. सायली कुंभार (वय २८) व अजित माणिक कुंभार (वय २५) अशी जखमींची नावे आहेत..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...सुजित कुंभार त्यांच्या वहिनी सायली व पुतणी वेदश्री यांना दुचाकीवरून (एमएच ५० एबी ०१५९) घेऊन कामानिमित्त बाहेरगावी गेले होते. काम आटोपून बेलवडे बुद्रुक येथे घरी परत येत असताना मालखेड फाटा येथे अनोळखी वाहनाने दुचाकीला धडक दिली. .त्यात बालिकेच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने ती जागीच ठार झाली. आई व चुलते गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर नागरिकांनी अपघातस्थळी धाव घेतली. दस्तगीर आगा यांनी अपघाताची माहिती तत्काळ रुग्णवाहिकेला दिली. .Pandharpur Vitthal Temple: विठुराया धावला शेतकऱ्यांच्या मदतीला! विठ्ठल मंदिर समितीची मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस दोन कोटींची मदत.त्यावेळी प्रफुल्ल बाबर यांनी तातडीने रुग्णवाहिकेला अपघातस्थळी पाठवले. अपघात विभागाचे पोलिस प्रशांत जाधव, कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी आगा, अक्षय कदम, राहुल कदम व नागरिकांच्या मदतीने जखमींना कृष्णा रुग्णालयात दाखल केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.