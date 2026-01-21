सातारा

Karad News: राजकीय नेत्याला स्विकृतची शिफारस कर्मचाऱ्यांच्या अंगलट; कऱ्हाडला ३५ कर्मचाऱ्यांना नाेटीसा, अन्यथा कार्यवाहीचा इशारा!

Disciplinary Action warning over political interference: पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना राजकीय हस्तक्षेपाचा फटका; ३५ कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस
Trouble Over Political Endorsement: 35 Karad Employees Face Action

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-सचिन शिंदे

कऱ्हाड: पालिकेच्या स्विकृत नगरसवेकपदाच्या निवडीवेळी माजी मंत्र्यांची भेट घेवून माजी उपाध्यक्षांना स्विकृत नगरसवेकपद द्यावे, अशी शिफारस करण्यासाठी पालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी माजी मंत्र्यांची भेट घवून केली होती. पालिका कर्मचाऱ्यांची ही कृती म्हणजे राजकीय हस्तक्षेप आहे, अशी तक्रार पालिकेत झाली आहे. त्यामुळे स्विकृत नगरसेवकपदाच्या शिफारशीसाठी माजी मंत्र्याची भेट घेणाऱ्यापैकी ३५ पालिका कर्माचाऱ्यांना मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर यांनी कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यात चोवीस तासात खुलासा कारवा, असेही नोटीशीत म्हटले असून खुलासा न आल्यास कार्यवाही केली जाईल, असा इशाराही दिला आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या नोटीसीमुळे पालिकेसह शहरात खळबळ उडाली आहे.

Satara
karad
political
administration
Action
district
government employees
Disciplinary Action
controversy

