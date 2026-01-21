Karad News: राजकीय नेत्याला स्विकृतची शिफारस कर्मचाऱ्यांच्या अंगलट; कऱ्हाडला ३५ कर्मचाऱ्यांना नाेटीसा, अन्यथा कार्यवाहीचा इशारा!

-सचिन शिंदे कऱ्हाड: पालिकेच्या स्विकृत नगरसवेकपदाच्या निवडीवेळी माजी मंत्र्यांची भेट घेवून माजी उपाध्यक्षांना स्विकृत नगरसवेकपद द्यावे, अशी शिफारस करण्यासाठी पालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी माजी मंत्र्यांची भेट घवून केली होती. पालिका कर्मचाऱ्यांची ही कृती म्हणजे राजकीय हस्तक्षेप आहे, अशी तक्रार पालिकेत झाली आहे. त्यामुळे स्विकृत नगरसेवकपदाच्या शिफारशीसाठी माजी मंत्र्याची भेट घेणाऱ्यापैकी ३५ पालिका कर्माचाऱ्यांना मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर यांनी कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यात चोवीस तासात खुलासा कारवा, असेही नोटीशीत म्हटले असून खुलासा न आल्यास कार्यवाही केली जाईल, असा इशाराही दिला आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या नोटीसीमुळे पालिकेसह शहरात खळबळ उडाली आहे. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...मुख्याधिकारी श्री. व्हटकर यांनी दिलेल्या नोटीशीत म्हटले आहे की, येथील सतीश मोरे यांनी तक्रार दजिली आहे त्यानुसार अर्जात पालिकेचे सेवक हे लोकसेवक आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम तीन नुसार शासकीय सेवकाने निष्ठा, प्रामाणिकपणे, व राजकीय तटस्थता राखून कर्तव्य बजावणे बंधनकारक आहे. नियम पाच नुसार शासकीय सेवकाने कोणत्याही राजकीय पक्षाशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध ठेवू नयेत अथवा राजकीय कार्यात सहभाग घेऊ नये. .तसेच नियम नऊ नुसार शासकीय सेवकाने पदाचा, ओळखपत्राचा किंवा शासकीय प्रभावाचा वापर वैयक्तीक, राजकीय किंवा अनधिकृत कामासाठी करु नये. त्यांनी कोणत्याही राजकीय नेत्यांना भेट देणे, शिफारस करणे किंवा राजकीय स्वरुपाच्या मागण्या करणे पूणतः निषिध्द आहे. असे कायद्यात स्पष्ट असतानाही काही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी काही दिवसांपूर्वी माजी मंत्रांच्या कार्यालयास भेट दिली व त्या भेटी दरम्यान पालिकेतील स्विकृत नगरसेवक पदावर एका विशिष्ट व्यक्तीची नियुक्ती किंवा निवड करावी अशी मागणी केल्याचे नमूद केले आहे. .तशा स्वरुपाचे चित्रिकरण व्हायरल झाल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील तरतुदी सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर पालन करणे बंधनकारक आहे. तरिही तक्रारी अर्जात तक्रारदारांनी नमूद केलेली वस्तुस्थिती सकृतदर्शनी विचारात घेतल्यास ती कृती शिस्तभंग करणारी असल्याचे दिसून येते. त्यानुसार तक्रार अर्जातील नमूद कारणास्तव नोटीस देणेत येत आहे. नोटीस मिळताच संबंधितांनी चोवीस तासाच्या आत आस्थापना विभागाकडे लेखी खुलासा सादर करावा. मुदतीत खुलासा न झाल्यास किंवा आपण कलेला खुलासा समाधान कारक नसल्यास संबंधित विभाग प्रमुखांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९८१ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औदयोगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या ७९ अंतर्गत नियमानुसार पुढील कारवाई करणेत येईल, याची स्पष्ट नोंद घेणेत यावी..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.स्विकृत नगरसेवक पदाच्या निवडीवेळी पालिका कर्मचाऱ्यांनी माजी मंत्र्यांकडे एका विशिष्ठ व्यक्तीला ते पद द्यावे, असी शिफारस केली होती. तशी तक्रार दाखल झाली आहे. त्या विरोधात संबधित कर्मचाऱ्यांना लेखी खुलासा करावा, असी नोटीस बजावल्या आहे. त्या नोटीशीचे काय उत्तर येणार त्यानंतर पुडील कार्यवाही होणार आहे.प्रशांत व्हटकर, मुख्याधिकारी, कऱ्हाड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.