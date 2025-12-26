सातारा

Karad Krushi Pradarshan : एआय तंत्रज्ञानाच्या वापरातून शेतकरी आर्थिक सक्षम होणार; कऱ्हाड कृषी प्रदर्शनात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांचा विश्वास!

Shambhuraj Desai On AI Agriculture : एआय तंत्रज्ञान, स्मार्ट अवजारे व डिजिटल शेतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा विश्वास पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला. कऱ्हाड येथे भरलेल्या राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनात आधुनिक शेतीची नवी दिशा शेतकऱ्यांसमोर मांडण्यात आली.
हेमंत पवार
कऱ्हाड : शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे काळाची गरज आहे. आज ९० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल असून, त्यातून कृषीविषयक माहिती, बाजारभाव व विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेत आहेत. शेतीमध्ये अत्याधुनिक अवजारे व एआयसारख्या नव्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केल्यास शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल आणि त्यात कऱ्हाडच्या कृषी प्रदर्शनाचे योगदान असेल, असे मत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केले.

