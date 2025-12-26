Karad Krushi Pradarshan : एआय तंत्रज्ञानाच्या वापरातून शेतकरी आर्थिक सक्षम होणार; कऱ्हाड कृषी प्रदर्शनात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांचा विश्वास!

कऱ्हाड : शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे काळाची गरज आहे. आज ९० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल असून, त्यातून कृषीविषयक माहिती, बाजारभाव व विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेत आहेत. शेतीमध्ये अत्याधुनिक अवजारे व एआयसारख्या नव्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केल्यास शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल आणि त्यात कऱ्हाडच्या कृषी प्रदर्शनाचे योगदान असेल, असे मत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केले..कऱ्हाड (जि.सातारा) येथील बाजार समिती, पणन विभाग, कृषी विभाग, जिल्हा परिषद, आत्मा यांच्या संयुक्त विद्यमने आयोजीत यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनाचे उदघाटन पालकमंत्री देसाई यांच्या हस्ते आज झाले. त्यानंतर ते बोलत होते. खासदार नितीन पाटील, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार मनोज घोरपडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अॅड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, कृषी अधिक्षक भाग्यश्री फरांदे, जिल्हा उपनिबंधक संजयकुमार सुद्रिक, आत्माचे प्रकल्प संचालक अजय शेंडे, जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी गजानन ननावरे, पशुसंवर्धनचे जिल्हा उपायुक्त डॉ. दिनकर बोर्डे, प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे, पोलीस उपअधीक्षक राजश्री पाटील, पोलिस निरीक्षक राजु ताशीलदार, सभापती सतीश इंगवले, उपसभापती नितीन ढापरे, उपविभागीय कृषी अधिकारी समीर पवार, गटविकास अधिकारी प्रताप पाटील, तालुका कृषी अधिकारी प्रशांत शेंडे, बाळासाहेब सोळसकर, राजेश पाटील-वाठारकर, सुनील पाटील, नगरसेवक विजयसिंह यादव, युवा नेते आदिराज पाटील–उंडाळकर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते..Mohol Political : आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका घडयाळ चिन्हावर लढविणार- जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील!.पालकमंत्री देसाई म्हणाले, जेष्ठ नेते (कै) विलासराव पाटील-उंडाळकर यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाची माहिती मिळावी या उद्देशाने वीस वर्षांपूर्वी यशवंतराव चव्हाण कृषी प्रदर्शनाची मुहूर्तमेढ रोवली. शेतकऱ्यांना दरवर्षी काहीतरी नवीन देण्याची ही परंपरा आजही कायम असून या प्रदर्शनाचा शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होत आहे. राज्यस्तरीय हे कृषी प्रदर्शन आज कऱ्हाडसह सातारा व लगतच्या जिल्ह्यांतील हजारो शेतकऱ्यांचे आकर्षण ठरले आहे. शेतकऱ्यांना नवे तंत्रज्ञान, नवी दिशा देण्याचा त्यांचा हेतू आज प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे..खासदार पाटील म्हणाले, कऱ्हाडच्या कृषी प्रदर्शनात आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अनेक स्टॉल उभारण्यात आले आहेत. जिल्हा बँकेच्या नफ्यातून सुमारे दोन कोटी रुपयांचा निधी ऊस पिकासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत एक एकर जमीनधारक शेतकऱ्याला दहा हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक साखर कारखान्याच्या माध्यमातून २०० शेतकरी, अशा एकूण २ हजार शेतकऱ्यांची निवड केली जाणार आहे. ऊस उत्पादन वाढीसाठी बारामती कृषी संशोधन केंद्रासोबत करार करण्यात आला आहे. .अॅड. उंडाळकर म्हणाले, जेष्ठ नेते विलासकाकांनी शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी सुरू केलेल्या या कृषी प्रदर्शनाचा आज खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना लाभ होत आहे. एआय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ऊस पिकाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी या प्रदर्शनात सर्वांगीण माहिती देण्यात येत आहे. भविष्यातही बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला जास्तीत जास्त दर मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. सभापती इंगवले यांनी प्रास्ताविक केले. माजी सभापती विजयकुमार कदम, प्रकाश पाटील, सचीव आबासाहेब पाटील यांनी स्वागत केले. उपसभापती ढापरे यांनी आभार मानले..Pune Cyber Crime : हडपसरमध्ये सायबर चोरट्यांकडून सव्वा कोटींची फसवणूक; शेअरबाजारात जबरदस्त परतावा देण्याचे आमिष!.नगराध्यक्षपदी निवडीबद्दल राजेंद्रसिंह यादवांचा विशेष सत्कारकऱ्हाडचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांचा निवडीबद्दल पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांच्या हस्ते त्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. यावेळी खासादर नितीन पाटील, नरेंद्र पाटील, अॅड. उदयसिंह पाटील उंडाळकर उपस्थित होते. पालिकेचे नवनिर्वाचित नगरसेवक विजयसिंह यादव व मलकापूर पालिकेचे नगरसेवकांचाही मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.