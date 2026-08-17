Karad News : कऱ्हाडचे अमोल होमकर सीआरपीएफचे महानिरीक्षक; संवेदनशील मणिपूर, नागालँडची जबाबदारी

कऱ्हाड - कऱ्हाडचे सुपुत्र व टिळक हायस्कूलचे माजी विद्यार्थी, आयपीएस अधिकारी अमोल विनुकांत होमकर यांची केंद्रीय राखीव पोलिस दलात (सीआरपीएफ) महानिरीक्षकपदी केंद्रीय प्रतिनियुक्ती झाली असून, त्यांच्यावर मणिपूर आणि नागालँड या दोन संवेदनशील राज्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यांच्या या नियुक्तीमुळे कऱ्हाडच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे..श्री. होमकर हे झारखंड कॅडरचे २००४ बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. डिसेंबर २०२५ मध्ये त्यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केंद्रीय प्रतिनियुक्तीस मंजुरी दिली. त्यानंतर झारखंड पोलिस दलात रेल्वे महानिरीक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी झारखंडमध्ये कायदा-सुव्यवस्था, तसेच नक्षलविरोधी मोहिमांमध्ये महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे..आयजी ऑपरेशन्स म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्या नेतृत्वाखाली बुढा पहाड, बुलबुल जंगल, पारसनाथ परिसरासह नक्षलप्रभावित भागांत प्रभावी कारवाया करण्यात आल्या. अचूक गुप्तचर यंत्रणा, विविध सुरक्षा दलांतील समन्वय आणि प्रभावी क्षेत्रीय नेतृत्वामुळे नक्षलविरोधी मोहिमांना मोठे यश मिळाले..कठीण व संवेदनशील परिस्थितीत काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या श्री. होमकर यांच्यावर आता ईशान्य भारतातील मणिपूर व नागालँड या दोन राज्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यांच्या कार्याची दखल घेत केंद्र सरकारने ही महत्त्वाची जबाबदारी दिल्याने कऱ्हाडसह सातारा जिल्ह्यातून त्यांचे अभिनंदन होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.