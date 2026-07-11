Karad Crime: कऱ्हाड शहर पोलिसांची दमदार कामगिरी! पिस्टल विक्रीस आलेल्या चौघांना अटक; चार देशी बनावटीचे पिस्टल, आठ जिवंत काडतुसे जप्त

कऱ्हाड: देशी बनावटीचे पिस्टल व जिवंत काडतुसे विक्रीसाठी शहर परिसरात आलेल्या चौघांना शहर पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या पथकाने मोठ्या शिताफीने ताब्यात घेत अटक केली. शासकीय धान्य गोदाच्या पाठीमागील परिसरात काल सायंकाळी ही कारवाई करण्यात आली. त्यात चार देशी बनावटीचे पिस्टल, आठ जिवंत काडतुसे व एक दुचाकी असा सुमारे साडेतीन लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.याप्रकरणी अफताब बादशाह मोमीन (वय २४), रोहन मेहबुब शेख (वय १९, दोघेही रा. रा. मुजावर कॉलनी, कऱ्हाड), अमर रघुनाथ पाटील (वय २३, रा. काले, ता. कऱ्हाड) व ओंकार प्रकाश हिंगणे (वय 25, रा. येडेमच्छिंद्र, ता. वाळवा, जि.सांगली) यांना अटक करण्यात आली आहे. चौघांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना पाच दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आल्याची माहिती कऱ्हाडच्या पोलिस उपाधिक्षक राजश्री पाटील यांनी आज दिली..पोलिस उपाधिक्षक राजश्री पाटील म्हणाल्या, पोलीस अधीक्षक निखील पिंगळे, अतिरीक्त पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर, यांनी शहर व परिसरात बेकायदा पिस्टल बाळगणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना शहर पोलिसांना दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने काल शुक्रवारी पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे व पोलीस हवालदार संदीप कुंभार यांना बातमीदारामार्फत शासकीय धान्य गोदामाच्या पाठीमागील परिसरातुन चौघेजण विनापरवाना पिस्टल विक्रीकरीता थांबले असल्याची माहिती मिळाली. त्या माहितीच्या आधारे गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या पथकाने संबंधित ठिकाणी छापा टाकुन अफताब मोमीन, रोहन शेख, अमर पाटील व ओंकार हिंगणे यांना ताब्यात घेऊन त्यांची अंगझडती घेतली. .त्यांच्याकडे चार देशी बनावटीचे पिस्टल व आठ जिवंत काडतुसे व एक दुचाकी असा तीन लाख ५८ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. चौघांना जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केले असता पाच दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पोलीस अधीक्षक श्री. पिंगळे, अतिरीक्त पोलीस अधीक्षक डॉ. कडुकर, पोलिस उपाधिक्षक राजश्री पाटील, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विजय गोडसे, गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक निखील मगदूम, हवालदार सतिश पाटील, संदीप कुंभार, अशोक वाडकर, सज्जन जगताप, अनिल स्वामी, संतोष पाडळे, धिरज कोरडे, दिग्विजय सांडगे, निलेश विभुते, अमोल देशमुख, मुकेश मोरे, मोहसीन मोमीन, आनंदा जाधव, महेश पवार, विजय गुरव, सोनाली पिसाळ यांनी ही कारवाई केली..Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप...रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराचा सहभागबेकायदा पिस्टल विक्रीसाठी शहर परिसरात आलेल्या चोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यामध्ये ओंकार हिंगणे हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून त्याच्यावर सांगली जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यात शस्त्रासंदर्भातील गुन्हे दाखल आहेत. चौघांकडे कसून चौकशी सुरू असून ते कोणाला पिस्टल विक्री करणार होते, त्यामध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे याची माहिती घेण्याचे काम सुरू असल्याचे पोलिस उपाधिक्षक पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.