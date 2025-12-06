सातारा

Karad Police : कराडात राडा! मतदानादिवशी खुन्नस दिल्याच्या कारणावरून वाद; १० जणांवर गुन्हा

Election Day Dispute Leads to Violence in Karad : कराडमध्ये पालिका निवडणुकीनंतर किरकोळ वादातून दोन गल्लीतील दहा जणांत मारामारी झाली. परस्पर तक्रारी शहर पोलिसांत दाखल झाल्या असून निवडणूक रागातून हा वाद वाढल्याचे नमूद आहे.
esakal

Karad Police Case

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कऱ्हाड : पालिका निवडणुकीच्या मतदानादिवशी एकमेकाकडे बघण्यावरून झालेल्या किरकोळ वादाचे गुरुवारी रात्री मारामारीत रूपांतर झाले. एकमेकांना भिडलेल्या पावसकर व कुंभार गल्लीतील दहा जणांवर शहर पोलिस ठाण्यात (Karad Police Case) परस्परविरोधी तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Satara
karad
election
police case
Election Results

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com