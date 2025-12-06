Karad Police : कराडात राडा! मतदानादिवशी खुन्नस दिल्याच्या कारणावरून वाद; १० जणांवर गुन्हा

कऱ्हाड : पालिका निवडणुकीच्या मतदानादिवशी एकमेकाकडे बघण्यावरून झालेल्या किरकोळ वादाचे गुरुवारी रात्री मारामारीत रूपांतर झाले. एकमेकांना भिडलेल्या पावसकर व कुंभार गल्लीतील दहा जणांवर शहर पोलिस ठाण्यात (Karad Police Case) परस्परविरोधी तक्रारी दाखल झाल्या आहेत..निवडणूक काळात (Municipal Election Violence) खुन्नस दिल्यावरून ती मारामारी झाल्याचे कारण दोन्ही फिर्यादीत नमूद आहे. पोलिसांनी सांगितले, की निखिल माने (वय ३७, रा. सोमवार पेठ) याने दिलेल्या फिर्यादीनुसार पावसकर गल्लीतील वैभव पावसकर, शैलेश मंडलकर, प्रकाश जाधव, ओंकार पावसकर व तेजस जाधव यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे..राष्ट्रवादीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार सुरेश शिंदे यांच्या घरावर दगडफेक; गोपीचंद पडळकर म्हणाले, 'पूर्वी निळू फुलेंच्या सिनेमात...'.संबंधितांनी मानेला त्याच्या घराजवळ जाऊन बेदम मारहाण केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. दोन डिसेंबरला मतदानादिवशी संबंधितांनी माने यास खुन्नस दिली होती. त्यावरून त्याने काल संबंधितांना फोन करून माझी चौकशी का करता, असा वाद घातला. त्यातून पुढे दोन गटांत मारामारीचा प्रकार घडल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले..सर्वेश मंडलकरने दिलेल्या फिर्यादमध्ये अभिजित हापसे, नीलेश माने, विशाल हापसे, चिन्मय हापसे व ओंकार कुलकर्णी यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. माने याने त्याच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने मारहाण केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यानुसार मानेसह पाच जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.