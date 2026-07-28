सातारा

FDA Raid: कऱ्हाडमध्ये धक्कादायक प्रकार! म्हशीचे कृत्रिम दूध तयार करणारे दाम्पत्य अटकेत; शामगावात अन्न व औषध विभागाकडून छापा

FDA Raid Exposes Artificial Buffalo Milk in Karad: कऱ्हाड तालुक्यात कृत्रिम दूध भेसळीचा पर्दाफाश; अन्न व औषध विभागाच्या छाप्यात दाम्पत्य अटकेत, भेसळीचे साहित्य जप्त
Artificial Buffalo Milk Case Couple Arrested in Karad Following Food and Drug Administration Action

Artificial Buffalo Milk Case Couple Arrested in Karad Following Food and Drug Administration Action

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मसूर : शामगाव (ता. कऱ्हाड) येथील एका घरात म्हशीचे कृत्रिम दूध तयार करणाऱ्या दाम्पत्याला अन्न व औषध प्रशासन विभागाने पकडले. याप्रकरणी संबंधित दांपत्याला पोलिसांनी अटक केली आहे. भेसळीसाठी वापरलेले साहित्यही या वेळी जप्त करण्यात आले आहे.

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