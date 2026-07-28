FDA Raid: कऱ्हाडमध्ये धक्कादायक प्रकार! म्हशीचे कृत्रिम दूध तयार करणारे दाम्पत्य अटकेत; शामगावात अन्न व औषध विभागाकडून छापा

मसूर : शामगाव (ता. कऱ्हाड) येथील एका घरात म्हशीचे कृत्रिम दूध तयार करणाऱ्या दाम्पत्याला अन्न व औषध प्रशासन विभागाने पकडले. याप्रकरणी संबंधित दांपत्याला पोलिसांनी अटक केली आहे. भेसळीसाठी वापरलेले साहित्यही या वेळी जप्त करण्यात आले आहे. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.अन्न सुरक्षा अधिकारी वंदना रूपनवर यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, शामगाव येथील ओंकनाथ मंदिराच्या पाठीमागे असलेल्या यशवंत फाटक यांच्या राहत्या घरात महेश यशवंत फाटक (वय ४४) व स्वाती महेश फाटक (वय ३८) हे आर्थिक फायद्यासाठी म्हशीचे कृत्रिम दूध तयार करत असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे आज सायंकाळी तेथे छापा टाकण्यात आला..कारवाईदरम्यान केशरी रंगाच्या किटलीत तीन लिटर आणि गुलाबी रंगाच्या किटलीत दोन लिटर म्हशीच्या दुधात रिफाइंड पामोलिन तेल व पांढऱ्या रंगाची पावडर मिसळून संशयितांकडून कृत्रिम दूध तयार केले जात असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले. घटनास्थळावरून मिक्सर, त्याचे भांडे, हँड ब्लेंडर, निदर्शनास आले. .फिर्यादीनुसार, या कृत्रिम दुधाची विल्हेवाट लावण्यासाठी किंवा खरेदीसाठी राजाचे कुर्ले (ता. खटाव) येथील एका संबंधितांशी संगनमत झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. भेसळीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पामोलिन तेल व पांढऱ्या पावडरच्या पुरवठादाराची माहिती देण्यास संशयितांनी टाळाटाळ केल्याने या प्रकरणामागे भेसळीचे रॅकेट कार्यरत असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भेसळयुक्त दूध स्वीकारणारे तसेच, कच्चा माल पुरविणाऱ्या संबंधितांचाही शोध घेण्यात येत आहे. या कारवाईमुळे कऱ्हाड तालुक्यातील दूध भेसळीचे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.\rप्रभारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पंकज पवार, उपनिरीक्षक सुधाकर भोसले, हवालदार महेश लावंड, बाळासाहेब कोळेकर, सुनील पन्हाळे, अशोक पाटील, हवालदार सुप्रिया इंगवले यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पवार तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.