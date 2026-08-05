सातारा

Food Safety Crackdown: कऱ्हाडमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाची धडक कारवाई; दोन हॉटेल सील, तीन हॉटेलांवर दंडात्मक हालचाली

ऑनलाइन तक्रारींनंतर अन्न व औषध प्रशासनाची धडक कारवाई; मुदतबाह्य थंड पेय, संशयास्पद खाद्यपदार्थ आढळताच दोन हॉटेल सील, तीन हॉटेलांवर दंडात्मक कारवाईची तयारी
Food Safety Department inspection alerts triggered shop closures amid concerns over gutkha sales and loose edible oil distribution.

The Food and Drug Administration sealed two hotels in Karad after complaints of food safety violations, while action against three more establishments is underway.

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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कऱ्हाड : अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त मुंडे यांनी सुरू केलेल्या ऑनलाइन तक्रार निवारण पोर्टलवर शहरातील काही हॉटेलबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत जिल्हा अन्न व औषध प्रशासन विभागाने शहरातील विविध हॉटेलची अचानक तपासणी मोहीम राबविली. या कारवाईत दोन हॉटेलमध्ये मुदतबाह्य थंड पेयाची विक्री व अन्य काही संशयास्पद खाद्यपदार्थ आढळून आल्याने संबंधित हॉटेल पुढील आदेश येईपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच अन्य तीन हॉटेलांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सातारा जिल्ह्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त तुषार शिंगाडे यांनी दिली.

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