सातारा

Karad Flyover Update : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कराडचा उड्डाणपूल कधीपासून सुरू होणार? तीन दिवसांची चाचणी पूर्ण; पुलावर सध्या काय काम सुरुये?

Karad flyover opening date on Pune Bangalore Highway : कराड येथील कोल्हापूर नाका उड्डाणपुलाची प्राथमिक वाहन चाचणी यशस्वी झाली आहे. सुरक्षा, वीज आणि रंगकाम पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आठवड्यात अंतिम चाचण्या घेऊन पूल वाहतुकीस खुला होणार आहे.
When will Karad Flyover open?

When will Karad Flyover open?

esakal

हेमंत पवार
Updated on

कराड (सातारा) : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कराड (जि. सातारा) येथील कोल्हापूर नाक्यावरील उड्डाणपुलावरुन तीन दिवस हलक्या आणि काही प्रमाणात अवजड वाहनांची चाचणी घेण्यात (Karad Kolhapur Naka flyover traffic update) आली. त्यानंतर तो पूल वाहतुकीस बंद करण्यात आला आहे.

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