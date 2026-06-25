Karad Flyover Update : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कराडचा उड्डाणपूल कधीपासून सुरू होणार? तीन दिवसांची चाचणी पूर्ण; पुलावर सध्या काय काम सुरुये?

कराड (सातारा) : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कराड (जि. सातारा) येथील कोल्हापूर नाक्यावरील उड्डाणपुलावरुन तीन दिवस हलक्या आणि काही प्रमाणात अवजड वाहनांची चाचणी घेण्यात (Karad Kolhapur Naka flyover traffic update) आली. त्यानंतर तो पूल वाहतुकीस बंद करण्यात आला आहे. .सध्या पुलावरील रंगकाम, लाईटची व्यवस्था आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पुढील आठवड्यात कोल्हापूरकडून पुण्याकडे जाणाऱ्या मार्गावरील चाचणी घेण्यात येणार असून त्यानंतर पूल वाहतुकीस खुला करण्यात येणार आहे..पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कराड येथील कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर दरम्यानच्या उड्डाणपुलाचे काम पूर्णत्वाकडे आले आहे. त्या पुलाची पुणे ते कोल्हापूर मार्गावरील हलक्या वाहनांची तीन दिवसांची चाचणी घेण्यात आली. त्याअंतर्गत पुलावरील वाहनांची क्षमता, वाहनांच्या वजन क्षमतेमुळे पुलावरील निर्माण होणारे कंपन, वळणांवरील सुरक्षितता याची चाचणी घेण्यात आली..Pune Bangalore Highway : 92 खांब अन् 3.4 किलोमीटर लांबी! कराडच्या उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरू; जूनअखेर सर्व वाहनांसाठी खुला होणार, काम अंतिम टप्प्यात.प्राथमिक स्वरूपातील ही चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित लेनवरील वाहतूक बंद करण्यात आली. सध्या संबंधित चाचणीनंतर जाणवलेले काही परिणाम आणि उर्वरित कामे करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. पुलावरील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासह पथदिव्यांच्या खांबाची वीज जोडणी, संरक्षक कठडे, सुरक्षा बॅरिअर्स आणि मार्गदर्शक फलकांचे काम सुरु करण्यात आले आहे..What is Shaktipeeth Highway? शक्तिपीठ महामार्गाबाबत मोठी अपडेट! शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतरही 'या' तारखेपासून सुरू होणार जमीन मोजणी; 'महसूल'कडे पैसे भरण्यास सुरुवात.ती कामे झाल्यानंतर पुढील आठवड्यात कोल्हापूर ते पुणे मार्गावरील हलक्या वाहनांची स्वतंत्र चाचणी घेतली जाणार आहे. त्यानंतर अवजड वाहनांच्या चाचण्या पूर्ण झाल्यावरच उड्डाणपूल पूर्ण क्षमतेने वाहतुकीसाठी खुला करण्याबाबत निर्णय घेतला असल्याचे महामार्ग विभागाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.