Karad Kidnapping Case : गाडी अडवली, मारहाण केली अन् उचलून नेलं; कऱ्हाडजवळ व्यापाऱ्याचे सिनेमा स्टाईल अपहरण!

Businessman Abduction : कऱ्हाडजवळील पाचवडफाट्यावर जयसिंगपूरच्या व्यापाऱ्याचे अपहरण करून रोख रक्कम व सोन्याची लूट करत कोट्यवधींची खंडणी मागितल्याने खळबळ उडाली आहे.
कऱ्हाड : जयसिंगपूर (ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर) येथील पेपर अ‍ॅण्ड पेपर प्रोडक्टस व्यवसायिक निकेत श्रीभगवान बियाणी (वय ४३) यांचे कऱ्हाडजवळील पाचवडफाटा येथे अपहरण करून त्यांच्याकडून रोख रक्कम व सोन्याची चैन लुटत कोट्यवधी रुपयांची खंडणी मागितल्याची धक्कादायक घटना घडली. याप्रकरणी त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन चार अनोळखीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती तालुका पोलीसांनी दिली.

