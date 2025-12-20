Karad Kidnapping Case : गाडी अडवली, मारहाण केली अन् उचलून नेलं; कऱ्हाडजवळ व्यापाऱ्याचे सिनेमा स्टाईल अपहरण!

कऱ्हाड : जयसिंगपूर (ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर) येथील पेपर अॅण्ड पेपर प्रोडक्टस व्यवसायिक निकेत श्रीभगवान बियाणी (वय ४३) यांचे कऱ्हाडजवळील पाचवडफाटा येथे अपहरण करून त्यांच्याकडून रोख रक्कम व सोन्याची चैन लुटत कोट्यवधी रुपयांची खंडणी मागितल्याची धक्कादायक घटना घडली. याप्रकरणी त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन चार अनोळखीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती तालुका पोलीसांनी दिली. .पोलिसांची माहिती अशी ः बियाणी हे चालक नवनाथ चोरमुले यांच्यासह चारचाकीने साताऱ्याहून जयसिंगपूरकडे निघाले होते. कऱ्हाडजवळील मॅकडोनाल्डसमोरील पाचवड फाटा परिसरात ते आल्यावर त्यांच्या गाडीला दुसऱ्या गाडी चालकाने आडवी गाडी मारली. चाकू व लाकडी दांडक्याचा धाक दाखवून व्यापारी व चालकास मारहाण करण्यात आली. संशयीतांनी बियाणी यांना जबरदस्तीने त्यांच्या गाडीत बसवून पाचवड फाटा, उंडाळे रोड, तुळसण परिसर आदी मार्गांवरून फिरवले. .Solapur Crime : घरगुती वादातून मुलाने केला वडिलांचा घात; वन्यप्राणी हल्ल्याचा बनाव करत लपवला होता गुन्हा!.१५ कोटी रुपये दिले नाहीत तर जिवंत सोडणार नाही, अशी धमकी देत त्यांच्या मित्र व भावाला फोन करून पाच व एक कोटींची खंडणी मागण्यास भाग पाडले. भीतीपोटी बियाणी यांनी गाडीच्या डिकीत असलेली व्यवसायाची रोख रक्कम असल्याचे सांगितली. त्यानंतर संशयीतांनी बॅगेतील १० लाख ३५ हजार ७०० रुपये व गळ्यातील सुमारे दोन तोळे सोन्याची चैन जबरदस्तीने काढून घेवुन ते फरार झाले. मारहाणीमुळे जखमी झालेल्या बियाणी व चालकावर सांगली येथील किम्स उषकाल हॉस्पिटलमध्ये प्राथमिक उपचार करण्यात आले. पुढील तपास सुरू असून ‘शुभम’ व ‘हरी’ अशी नावे ऐकू आल्याचे तक्रारीत म्हंटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.