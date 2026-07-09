Pune Bengaluru Highway : महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! तीन दिवसांच्या यशस्वी चाचणीनंतर कराडच्या उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरू; प्रवाशांची कोंडीतून सुटका

कराड (सातारा) : येथील कोल्हापूर नाक्यावरील उड्डाणपुलाचे काम पूर्णत्वाकडे आले आहे. त्या पुलावरील कोल्हापूर-पुणे आणि पुणे-कोल्हापूर या दोन्ही मार्गावरील हलक्या वाहनांची वाहतूक (Pune Bengaluru Highway flyover latest news) घेण्यात आली आहे. .सध्या या पुलावरुन दोन्ही बाजूकडून सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा या दरम्यान हलक्या व अवजड सर्वच वाहनांची वाहतूक सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे सकाळच्या टप्प्यात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटण्यास मदत झाली आहे..पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर दरम्यानच्या उड्डाणपुलाचे काम पूर्णत्वाकडे आले आहे. त्या पुलाची पुणे ते कोल्हापूर आणि कोल्हापूर ते पुणे मार्गावरील हलक्या वाहनांची तीन दिवसांची चाचणी घेण्यात आली..त्याअंतर्गत पुलावरील वाहनांची क्षमता, वाहनांच्या वजन क्षमतेमुळे पुलावरील निर्माण होणारे कंपन, वळणांवरील सुरक्षितता याची चाचणी घेण्यात आली. प्राथमिक स्वरूपातील ही चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित लेनवरील वाहतूक काहीकाळ बंद करण्यात आली. चाचणीनंतर जाणवलेले काही परिणाम आणि उर्वरित कामे करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली..Koyna Dam Water Level : कोयना धरणाने ओलांडला 50 TMC पाणीसाठ्याचा टप्पा; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा, महाबळेश्वर पट्ट्यात पावसाचा धुमाकूळ.त्यानंतर त्या पुलावरुन हलक्या वाहनांची वाहतूक सुरु करण्यात आली आहे. काही दिवस दोन्ही मार्गावरील चाचणी घेऊन सध्या उड्डाणपूल हा सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा या वेळेत वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. पुलाची चाचणी पूर्ण झाल्याने सध्या अवजड आणि हलक्या वाहनांचीही ये-जा या पुलावरुन सुरु आहे. त्यामुळे सकाळच्या टप्प्यातील वाहतूक कोंडीतून वाहनधाकांची थोडी सुटका झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.