सातारा

Pune Bengaluru Highway : महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! तीन दिवसांच्या यशस्वी चाचणीनंतर कराडच्या उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरू; प्रवाशांची कोंडीतून सुटका

Karad Kolhapur Naka Flyover Opens for Traffic : कराड येथील कोल्हापूर नाका उड्डाणपुलावर यशस्वी चाचणीनंतर हलक्या आणि अवजड वाहनांची वाहतूक सुरू झाली असून पुणे-बंगळूर महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
Karad Kolhapur Naka Flyover latest update

Karad Kolhapur Naka Flyover latest update

esakal

हेमंत पवार
Updated on

कराड (सातारा) : येथील कोल्हापूर नाक्यावरील उड्डाणपुलाचे काम पूर्णत्वाकडे आले आहे. त्या पुलावरील कोल्हापूर-पुणे आणि पुणे-कोल्हापूर या दोन्ही मार्गावरील हलक्या वाहनांची वाहतूक (Pune Bengaluru Highway flyover latest news) घेण्यात आली आहे.

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