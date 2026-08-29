Pune Bengaluru Highway : कराडच्या उड्डाणपुलावरील स्ट्रीटलाईटची चाचणी अखेर पूर्ण; रात्रीची वाहतूक सुरु करण्यास 'ग्रीनसिग्नल', वाहनधारकांना मिळणार मोठा दिलासा

कराड : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कराडजवळील (जि. सातारा) कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर दरम्यान उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यावरील स्ट्रीटलाईटची दोन दिवस जनरेटवर त्या सुरु करुन चाचणी घेण्यात येत आहे. ती चाचणी पूर्ण झाल्यावर उड्डाणपुलावरुन रात्रीचीही वाहतूक सुरु करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. सध्या पुलावरुन चाचणीसाठी रात्रीही वाहतूक सुरु (Karad Nandlapur flyover latest news) आहे. त्यामुळे महामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या वाहनधाकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..कराडचा कोल्हापूर नाका महामार्गावरील अत्यंत वर्दळीचा भाग असून येथे दररोज हजारो वाहने ये-जा करतात. शहरातील अंतर्गत वाहतूक, महामार्गावरील वाहनांच्या गर्दीमुळे वाहन धारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. पुलावरील तांत्रिक तपासणी आणि वाहन चाचण्या पूर्ण झाल्याने तो वापरासाठी सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सध्या पुलावरील लाईट, सुरक्षेच्या उपाययोजना ही किरकोळ कामेही पूर्णात्वाकडे आली आहे. दोन दिवस जनरेटरवर पुलावरील स्ट्रीटलाईटची चाचणी घेण्याचे काम सुरु आहे. लवकरच त्याची चाचणी पूर्ण झाल्यावर पुलावरुन रात्रीचीही वाहतूक सुरु करण्याची कार्यवाही महामार्ग विभाग आणि ठेकेदार कंपनीकडून करण्यात येणार आहे. उड्डाणपूल सुरू झाल्याने वेळेची बचत होण्याबरोबरच इंधनाची बचत आणि प्रदूषणातही घट होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर व्यापारी, शेतकरी, विद्यार्थी, नोकरदार आणि प्रवासी यांनाही त्याचा थेट लाभ मिळणार आहे..Inspirational Success Story : पतीच्या एका विश्वासानं बदललं आयुष्य! महसूल सहाय्यक ते जिल्हा परिषद शिक्षिका; फलटणच्या कोमल सोनवलकर यांची प्रेरणादायी कहाणी.वाहतूक कोंडीतून होणार सुटकाकोल्हापूर नाका ते नांदलापूर उड्डाणपूल सुरू झाल्यानंतर कराड, मलकापूर शहरातील वाहतुकीचे चित्र बदलणार आहे. कोल्हापूर नाका परिसरात सकाळी, सायंकाळी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. याचा परिणाम केवळ महामार्गावरील वाहनांवरच नाही, तर शहरातील अंतर्गत वाहतुकीवरही होतो. उड्डाणपूल सुरू झाल्यास महामार्गावरील वेगवान वाहतूक थेट पुलावरून जाईल आणि स्थानिक वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे..Satara MIDC : सातारकरांसाठी खूशखबर! कूपर कॉर्पोरेशनचा नवा विस्तार प्रकल्प; 300 हून अधिक तरुणांना मिळणार रोजगार.वाहतूक पोलिसांवरील ताण होणार कमीकराडच्या उड्डाणपुलावरील वाहतूक सुरु न झाल्याने वाहतूक पोलिसांवर मोठा ताण येत होता. वाहतूक पोलिसांचे निम्यावर मनुष्यबळ हे महामार्गावरच कार्यरत ठेवावे लागत होते. त्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेकडे त्यांचे दुर्लक्षच होत होते. उड्डाण पुलावरुन वाहतूक सुरु झाल्यानंतर वाहतुक पोलिसांवरीलही ताण कमी होणार आहे. त्यामुळे त्यांना शहरातील वाहतूक व्यवस्थेकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.