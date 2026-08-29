सातारा

Pune Bengaluru Highway : कराडच्या उड्डाणपुलावरील स्ट्रीटलाईटची चाचणी अखेर पूर्ण; रात्रीची वाहतूक सुरु करण्यास 'ग्रीनसिग्नल', वाहनधारकांना मिळणार मोठा दिलासा

Karad Flyover Work Completed on Pune-Bengaluru Highway : कराडजवळील कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाले आहे. स्ट्रीटलाईटची जनरेटरवर चाचणी सुरू असून लवकरच रात्रीची वाहतूक सुरू होण्याची शक्यता आहे.
Karad flyover streetlight testing

Karad Kolhapur Naka flyover night traffic

esakal

हेमंत पवार
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कराड : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कराडजवळील (जि. सातारा) कोल्हापूर नाका ते नांदलापूर दरम्यान उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यावरील स्ट्रीटलाईटची दोन दिवस जनरेटवर त्या सुरु करुन चाचणी घेण्यात येत आहे. ती चाचणी पूर्ण झाल्यावर उड्डाणपुलावरुन रात्रीचीही वाहतूक सुरु करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. सध्या पुलावरुन चाचणीसाठी रात्रीही वाहतूक सुरु (Karad Nandlapur flyover latest news) आहे. त्यामुळे महामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या वाहनधाकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

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