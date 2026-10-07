'I Love Karad' आयलँडसमोरील वाहतूक बदल भोवला; कोल्हापूर नाक्यावरील मार्ग बदलल्याने पुणे-बंगळूर महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी, प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार

कराड : कराड (जि. सातारा) शहराचे प्रवेशव्दार असलेल्या कोल्हापूर नाक्यावरुन शहरात येण्यासाठीचा नेहमीचा मार्ग बंद करुन त्याच्यापुढील 'आय लव्ह कराड' आयलॅण्डसमोरुन वाहतूक शहरात आणण्यासाठी मार्ग केला (Karad traffic diversion Pune Bengaluru Highway) आहे. गटरच्या कामासाठी करण्यात आलेल्या वाहतूक मार्गातील बदलाचे आवश्यक फलकही लावण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे कोल्हापूरकडून येणारी आणि सातारा-पुण्याकडून येणारी वाहने एकाच मार्गावर येत असल्याने वाहतुकीची पुन्हा कोंडी निर्माण होऊ लागली आहे. त्याकडे महामार्ग विभाग, वाहतूक पोलिस यांचेही लक्ष नसल्याने वाहनधारकांना निमुटपणे त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. .पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कराड शहराच्या प्रवेशद्वारावर गेल्या काही दिवसांपासून वाहतुकीच्या मार्गात बदल करण्यात आला आहे. कोल्हापूरकडून कराड शहरात येणाऱ्या वाहनांसाठी पूर्वीचा मार्ग बंद करून पुढे 'आय लव्ह कराड' आयलॅण्डसमोरून शहरात येण्यासाठी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र, या बदलाची पूर्वकल्पना वाहनधारकांना मिळावी, यासाठी पुरेसे दिशादर्शक फलक, सूचना फलक अथवा वाहतूक मार्गदर्शनाची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कोल्हापूरकडून कराडकडे येणारी वाहने आणि सातारा-पुण्याकडून येणारी वाहने एकाच ठिकाणी एकत्र येत आहेत..विशेषतः वर्दळीच्या वेळेत या वाहनांची संख्या वाढत असल्याने या ठिकाणी वाहतुकीचा वेग मंदावून कोंडी होऊ लागली आहे. वाहनचालकांना नेमका कोणता मार्ग घ्यायचा, याबाबत संभ्रम निर्माण होत असून अचानक लेन बदलणाऱ्या वाहनांमुळे वाहतुकीच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होत आहे..Karad 40-Foot Approach Road Approved : कराडकरांसाठी मोठी बातमी! 39 वर्षांपूर्वीचा 40 फुटी रस्ता लवकरच होणार खुला, पुणे-बंगळूर महामार्गावरून शहरात येणे होणार सोपे.काही दिवसांपूर्वी महामार्गावरील उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर वाहतूक सुरळीत होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली होती. उड्डाणपुलामुळे मुख्य वाहतुकीचा ताण काही प्रमाणात कमी झाला असला तरी कोल्हापूर नाक्यावर सध्या सुरु करण्यात आलेल्या कामामुळे मार्गबदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुन्हा कोंडीची समस्या डोके वर काढत आहे..त्यामुळे एका ठिकाणी वाहतूक सुरळीत करताना दुसऱ्या ठिकाणी वाहतुकीचा गुंता निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. महामार्ग विभाग आणि वाहतूक पोलिसांनी या परिस्थितीकडे तातडीने लक्ष देऊन वाहतुकीच्या बदललेल्या मार्गाची स्पष्ट माहिती देणारे दिशादर्शक फलक लावावेत. तसेच वर्दळीच्या वेळेत वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती करून वाहनांची कोंडी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशी मागणी वाहनधारकांतून होत आहे..Ladki Bahin Yojana September Installment Date : लाडक्या बहिणींसाठी महत्त्वाची बातमी! सप्टेंबरचा 1500 रुपयांचा हप्ता कधी मिळणार? समोर आली संभाव्य तारीख.फलक नसल्याने वाहनधारक संभ्रमातकोल्हापूर नाक्यावर वाहतुकीच्या मार्गात बदल करण्यात आला असला तरी त्याबाबत वाहनधारकांना स्पष्ट माहिती देणारे दिशादर्शक फलक पुरेशा प्रमाणात लावण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे प्रथमच कराडकडे येणाऱ्या वाहनचालकांना नेमका कोठून टर्न घ्यायचा, याचा अंदाज येत नाही. अचानक वळण घेताना वाहनांची एकमेकांसमोर येण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. विशेषतः कोल्हापूरकडून येणारी वाहने आणि सातारा-पुण्याकडून येणारी वाहने एकाच मार्गावर आल्याने कोंडी वाढत आहे. मार्गबदलाची माहिती देणारे मोठे फलक, लेन दर्शविणारे चिन्हे आणि आवश्यक ठिकाणी वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती केल्यास ही समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. त्यामुळे महामार्ग विभागाने तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.