सातारा

Koyna Bird Deaths : कराडमध्ये निसर्गाचा गूढ प्रकोप! मृत कासवाजवळ जमले अन् 35 पक्षी काही मिनिटांतच कोसळले; कोयना नदीपात्राजवळ काय घडलं? विषबाधा की आणखी काही?

Koyna River bird death incident in Satara : कराड येथील कोयना नदीपात्रात ३५ हून अधिक पिवळा धोबी पक्ष्यांचा अचानक मृत्यू झाला. मृत कासवाजवळ ही घटना घडली असून कारण शोधण्यासाठी पक्ष्यांची तपासणी केली जाणार आहे.
Yellow Wagtail bird deaths in Maharashtra

Yellow Wagtail bird deaths in Maharashtra

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सातारा : कराड येथील कोयना नदीपात्रात ३५ हून अधिक पक्ष्यांचा अचानक मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. नदीकाठच्या परिसरात मृतावस्थेत आढळलेल्या कासवाजवळ जमलेल्या ‘पिवळा धोबी’ (Yellow Wagtail) प्रजातीच्या पक्ष्यांचा काही मिनिटांतच मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या घटनेमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून वनविभाग सतर्क झाला (Yellow Wagtail bird deaths in Maharashtra) आहे.

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