Koyna Bird Deaths : कराडमध्ये निसर्गाचा गूढ प्रकोप! मृत कासवाजवळ जमले अन् 35 पक्षी काही मिनिटांतच कोसळले; कोयना नदीपात्राजवळ काय घडलं? विषबाधा की आणखी काही?

सातारा : कराड येथील कोयना नदीपात्रात ३५ हून अधिक पक्ष्यांचा अचानक मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. नदीकाठच्या परिसरात मृतावस्थेत आढळलेल्या कासवाजवळ जमलेल्या ‘पिवळा धोबी’ (Yellow Wagtail) प्रजातीच्या पक्ष्यांचा काही मिनिटांतच मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या घटनेमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून वनविभाग सतर्क झाला (Yellow Wagtail bird deaths in Maharashtra) आहे..प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोयना नदीकाठच्या परिसरात ‘पिवळा धोबी’ प्रजातीचे पक्षी वावरत होते. याच परिसरात एक कासव मृतावस्थेत आढळले. या कासवाच्या शरीरावर मोठ्या प्रमाणात अळ्या झाल्या होत्या. त्यानंतर या मृत कासवाजवळ पक्ष्यांचा थवा जमला होता..मात्र, काही मिनिटांतच हे पक्षी अचानक जमिनीवर कोसळू लागले. कोणतीही स्पष्ट पूर्वलक्षणे दिसत नसताना ३५ हून अधिक पक्ष्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. एकाच वेळी इतक्या मोठ्या संख्येने पक्ष्यांचा मृत्यू झाल्याने वन्यजीवप्रेमींकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे..Sangli Otter Sighting : सांगलीसाठी अभिमानास्पद! कृष्णा नदीपात्रात प्रथमच आढळले 'पाणमांजर'; आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात संशोधन प्रसिद्ध.मृत्यूचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपासणीया घटनेची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणांनी तपासणी सुरू केली. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीच्या (BHNS) शास्त्रज्ञांनीही घटनास्थळी तपासणी केली आहे. पक्ष्यांचा मृत्यू नदीतील पाण्यातील संभाव्य दूषित घटकांमुळे झाला, निसर्गातील बदलामुळे झाला की यामागे अन्य काही कारण आहे, याचा शोध घेतला जाणार आहे..या तपासणीसाठी मृत पक्षी मुंबई आणि भोपाळ येथे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी दिली. प्रयोगशाळेतील तपासणीनंतरच पक्ष्यांच्या मृत्यूमागील नेमके कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, कोयना नदीपात्रातील या घटनेमुळे पक्ष्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि नदीच्या पर्यावरणीय स्थितीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तपासणी अहवालातून या घटनेचे कारण स्पष्ट झाल्यानंतरच पुढील उपाययोजनांची दिशा निश्चित होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.