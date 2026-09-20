Satara Crime: जमिनीचा वाद पेटला अन्‌ भावकीतील युवकावर दांडक्याने हल्ला; उपचार सुरू असतानाच मृत्यू

कऱ्हाड : जमिनीच्या वादातून भावकितील युवकाच्या खूनाची घटना घडली. हेळगाव (ता. कऱ्हाड) येथे आज सकाळी ही घटना घडली. जमिनीच्या वादातून भावकीतील युवकाला दांडक्याने बेदम मारहाण केली. सूरज भरत सूर्यवंशी (वय २८, रा. हेळगाव, ता. कऱ्हाड) असे मृत युवकाचे नाव आहे. बेदम मारहाण झालेल्या सुरजचा उपचार सुरु असताना मृत्यू झाला..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, हेळगाव येथे सूरज सूर्यवंशी यांचा भावकीतील काही जणांशी जमिनीच्या कारणावरून वाद झाला. या वादाचे रूपांतर मारामारीत झाले. यावेळी सूरज यांना लाकडी दांडक्याने बेदम मारहाण करण्यात आली. .या मारहाणीत त्यांच्या डोक्यासह शरीरावर गंभीर दुखापत झाली. जखमी सूरज याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचार सुरू असताना त्यांचा मृत्यू झाला..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rघटनेची माहिती मिळताच मसूर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून घटनेची माहिती घेतली. या प्रकरणी मसूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला असून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.