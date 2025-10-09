सातारा

Indian Army Jawan : भारतीय सैन्य दलातील जवानाचा Heart Attack ने मृत्यू; साताऱ्यावर शोककळा, उद्या अंत्यसंस्कार

Indian Army Jawan Dies of Heart Attack While on Duty in Chandigarh : कराड तालुक्यातील आबईचीवाडी गावचा सुपुत्र आणि मराठा लाईट इन्फंट्रीचा जवान सोमनाथ सुर्वे यांचे चंदीगड येथे हृदयविकाराने निधन झाले. उद्या त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होतील.
हेमंत पवार
कऱ्हाड : भारतीय सैन्य दलातील Maratha Light Infantry मध्ये कार्यरत असलेले जवान सोमनाथ शामराव सुर्वे (वय ४७) यांचे पंजाबमधील चंदीगड येथे सेवा बजावताना हृदयविकाराच्या धक्क्याने (Chandigarh Heart Attack) निधन झाले. ते मूळचे कऱ्हाड तालुक्यातील आबईचीवाडी गावचे सुपुत्र होते. उद्या (शुक्रवारी) त्यांच्या मूळगावी त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

