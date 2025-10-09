Indian Army Jawan : भारतीय सैन्य दलातील जवानाचा Heart Attack ने मृत्यू; साताऱ्यावर शोककळा, उद्या अंत्यसंस्कार

कऱ्हाड : भारतीय सैन्य दलातील Maratha Light Infantry मध्ये कार्यरत असलेले जवान सोमनाथ शामराव सुर्वे (वय ४७) यांचे पंजाबमधील चंदीगड येथे सेवा बजावताना हृदयविकाराच्या धक्क्याने (Chandigarh Heart Attack) निधन झाले. ते मूळचे कऱ्हाड तालुक्यातील आबईचीवाडी गावचे सुपुत्र होते. उद्या (शुक्रवारी) त्यांच्या मूळगावी त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. .सोमनाथ सुर्वे हे गेली १८ वर्षे भारतीय सैन्यदलातील (Indian Army Jawan) मराठा लाईट इंफन्ट्रीमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांना मध्यंतरी हवालदार पदावर बढती मिळाली होती. सहा महिन्यांनी ते निवृत्त होणार होते. सध्या चंदीगढमध्ये ते सैन्यदलात कार्यरत होते. कर्तव्यावर असताना त्यांना काल अचानक हृदयविकाराचा धक्का बसला. त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाल्याचे ग्रामस्थांकडून सांगण्यात आले..G ranganathan : विषारी कफ सिरप प्रकरणात मोठी कारवाई; 21 बालकांचे जीव घेणारा सापडला, औषध बनवणाऱ्या कंपनीचा मालक अटकेत.अतिशय मनमिळावू स्वभावाचे ते होते. गावातील तरुण सैन्यदलात भरती व्हावे, यासाठी ते सुट्टीवर आल्यावर नेहमी युवकांना मार्गदर्शन करत असत. त्यांच्या निधनाने गावात हळहळ व्यक्त होत आहे..त्यांच्या पश्च्यात पत्नी, एक मुलगा, दोन मुली, दोन भाऊ असा परिवार आहे. त्यांचे पार्थिव उद्या (शुक्रवारी) सकाळी आठ वाजल्यानंतर कऱ्हाडपासून त्यांची आबईचीवाडीपर्यंत अंत्ययात्रा काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर आबईचीवाडीत त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येतील, असे ग्रामस्थांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.