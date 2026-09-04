सातारा

Maratha Reservation: ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे!’ कऱ्हाडमध्ये मराठा समाजाचा रास्ता रोको; पुणे-बंगळूर महामार्ग रोखण्याचा इशारा

Maratha Reservation Protest Intensifies In Karad: मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाला कराडमध्ये मराठा समाजाचा ठाम पाठिंबा; आरक्षण, कुणबी दाखले व सगे-सोयरे निकष तातडीने लागू करण्याची सरकारकडे मागणी
Karad Maratha Community Holds Road Blockade For Reservation Warns Of Major Pune Bengaluru Highway Protest

Karad Maratha Community Holds Road Blockade For Reservation Warns Of Major Pune Bengaluru Highway Protest

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड: एक मराठा, लाख मराठा, आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे, सगे-सोयरे निकष लागू झालाच पाहिजे, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय या ना अशा घोषण देत मनोज जरांगे-पाटील यांनी आंतरवाली-सराटी येथे सुरू केलेल्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी मराठा समाजाने आज येथील वारुंजी फाट्यावर कऱ्हाड-चिपळूण मार्ग रोखला. जरांगे-पाटील यांच्या मागण्यावर सरकारने तातडीने विचार न केल्यास पुणे-बंगळूर महामार्ग रोखण्याचा इशाराही यावेळी दिला.

Loading content, please wait...
Satara
karad
Maratha Reservation
Maratha Community
district
maratha protest
Manoj Jarange Patil
Marathi News Esakal
www.esakal.com