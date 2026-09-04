Maratha Reservation: ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे!’ कऱ्हाडमध्ये मराठा समाजाचा रास्ता रोको; पुणे-बंगळूर महामार्ग रोखण्याचा इशारा

कऱ्हाड: एक मराठा, लाख मराठा, आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे, सगे-सोयरे निकष लागू झालाच पाहिजे, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय या ना अशा घोषण देत मनोज जरांगे-पाटील यांनी आंतरवाली-सराटी येथे सुरू केलेल्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी मराठा समाजाने आज येथील वारुंजी फाट्यावर कऱ्हाड-चिपळूण मार्ग रोखला. जरांगे-पाटील यांच्या मागण्यावर सरकारने तातडीने विचार न केल्यास पुणे-बंगळूर महामार्ग रोखण्याचा इशाराही यावेळी दिला..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.मराठा आरक्षणासह कुणबी दाखले आणि सगे-सोयरे निकष लागू करण्याच्या मागणीसाठी जरांगे-पाटील यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या उपोषणाचा सहावा दिवस सुरू असताना मागण्यांवर निर्णय झालेला नाही. त्याच्या निषेधार्थ तालुक्यातील मराठा बांधव मोठ्या संख्येने वारुंजी फाटा येथे एकत्र आले. हातात भगवे झेंडे घेत आणि जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलकांनी सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली. .आंदोलकांच्या वतीने पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील, शहर पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी शासनाने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने न पाहिल्यास, तसेच जरांगे-पाटलांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढविण्यात येईल. पुणे-बंगळूर महामार्ग रोखून आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी दिला..वाहतूक विस्कळितआंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर पोलिस निरीक्षक दराडे यांनी पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. मराठा समाजातर्फे केलेल्या रास्ता रोको आंदोलनामुळे कऱ्हाड-चिपळूण मार्गावरील वाहतूक काही काळ पूर्णतः विस्कळित झाली. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या रांगा लागल्याने वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांना कष्ट घ्यावे लागले..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.मराठा क्रांती मोर्चातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनमराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील हे अंतरवाली सराटीत उपोषणास बसले आहेत. जरांगे यांच्या उपोषणास मराठा क्रांती मोर्चा राजधानी सातारा यांच्या वतीने पाठिंबा देत असल्याबाबतचे निवेदन आज मराठा समाजातील बांधवांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना दिले. राज्य शासनाने अतितातडीने जरांगे-पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य कराव्यात व मराठा समाजास न्याय द्यावा अन्यथा आम्ही राज्यभर आंदोलन छेडेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी बापू क्षीरसागर, सुवर्णा पाटील, शरद जाधव, विवेक कुराडे-पाटील, संतोष सावंत, विक्रम वाघ, तात्या सावंत, अतुल शिंदे आदी उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.