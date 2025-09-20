सातारा

Karad Crime : नव्याकोऱ्या Mobile चा कॅमेरा बिघडला अन् कराडमध्ये तरुणानं जीव गमावला; मोबाईल शॉपीमध्ये 'त्या' रात्री काय घडलं?

Satara Youth Dies After Clash at Karad Mobile Shop : चप्पलमुळे फरशीवर घाण गेल्याच्या कारणावरून वाद, ग्राहकाचा जागीच मृत्यू
Karad Crime News

Karad Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कराड (जि. सातारा) : कराड बसस्थानक (Karad Bus Stand) परिसरात असलेल्या एका मोबाईल शॉपीमध्ये (Mobile Shop) शुक्रवारी रात्री घडलेल्या वादातून एका तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अखिलेश नलवडे असे मृत्यू पावलेल्या तरुणाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Satara
police case
Mobile Phone
karad crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com