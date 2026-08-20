सातारा

Karad Crime: कऱ्हाडच्या मुंढेत मास्कधारी चोरट्यांची दहशत; बंद घरांना एकापाठोपाठ लक्ष्य, ५ ते ६ घरांमध्ये घरफोडी

Masked Thieves Target Closed Houses in Karad Mundhe: सीसीटीव्ही फुटेजमधील मास्कधारी चोरट्यांचा शोध घेण्यात पोलिसांना मोठे आव्हान; सततच्या घरफोड्यांमुळे मुंढे गावात भीतीचे वातावरण, नागरिक सुरक्षेबाबत चिंतित
Masked Burglars Create Fear in Karad Mundhe by Targeting Multiple Closed Homes as Police Examine CCTV Footage

Masked Burglars Create Fear in Karad Mundhe by Targeting Multiple Closed Homes as Police Examine CCTV Footage

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-सचिन शिंदे

कऱ्हाड : घर बंद असल्याची खात्री करूनच चोरट्यांनी डाव टाकल्याचा संशय, तोंडाला मास्क आणि हातात ग्लोव्हज घालून परिसरात सावधपणे फिरणारे संशयित आणि एकापाठोपाठ एक बंद घरांना लक्ष्य करण्याची पद्धत... या घटनांमुळे कऱ्हाड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मुंढे गावात चोरट्यांची दहशत निर्माण झाली आहे.

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