Karad Crime: कऱ्हाडच्या मुंढेत मास्कधारी चोरट्यांची दहशत; बंद घरांना एकापाठोपाठ लक्ष्य, ५ ते ६ घरांमध्ये घरफोडी

-सचिन शिंदेकऱ्हाड : घर बंद असल्याची खात्री करूनच चोरट्यांनी डाव टाकल्याचा संशय, तोंडाला मास्क आणि हातात ग्लोव्हज घालून परिसरात सावधपणे फिरणारे संशयित आणि एकापाठोपाठ एक बंद घरांना लक्ष्य करण्याची पद्धत... या घटनांमुळे कऱ्हाड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मुंढे गावात चोरट्यांची दहशत निर्माण झाली आहे..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.गावातील साई विश्व आणि साई राम गॅलेक्सी अपार्टमेंट परिसरात तब्बल पाच ते सहा घरांमध्ये घरफोडी झाल्याची माहिती समोर आली असून, मास्कधारी संशयितांचे सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे..फुटेजमध्ये तोंडाला मास्क बांधलेले व हातात ग्लोव्हज घातलेले तीन ते चार संशयित परिसरात फिरताना दिसत आहेत. अत्यंत सावधपणे त्यांचा वावर सुरू असल्याने घरफोडीपूर्वी परिसराची रेकी करण्यात आली असावी, असा संशय व्यक्त होत आहे. बंद घरे हेरून ती लक्ष्य करण्यात आल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..या घरफोड्यांमध्ये नेमका किती किमतीचा ऐवज चोरीला गेला, किती घरांमधून काय लंपास करण्यात आले, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे चोरीच्या मालिकेची व्याप्ती आणि नुकसान याबाबत संभ्रम कायम आहे..दरम्यान, सीसीटीव्ही फुटेज हा तपासातील महत्त्वाचा धागा ठरण्याची शक्यता आहे. मास्क आणि ग्लोव्हजमुळे संशयितांची ओळख पटवणे आव्हानात्मक असले, तरी त्यांच्या हालचाली, ये-जा आणि परिसरातील इतर सीसीटीव्हींच्या आधारे पोलिसांना तपासाची दिशा मिळू शकते..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.\rमुंढे गावात अल्पावधीत अनेक बंद घरांना लक्ष्य करण्यात आल्याने नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या मास्कधारी चोरट्यांचा तातडीने शोध घेऊन घरफोड्यांची मालिका थांबवावी, अशी मागणी ग्रामस्थ व नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.