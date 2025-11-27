Karad Municipal Election : निवडणूक प्रक्रियेवर नाराजी! चक्क उमेदवार मतदारांना सांगतोय, 'मला मतदान करू नका'; असं का करताहेत घोडके?

कऱ्हाड (सातारा) : कऱ्हाड (नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा (Karad Municipal Election) ज्वर चांगलाच वाढला आहे. उमेदवारांच्या प्रचार सभा, रॅली, पदयात्रा याने वातावरण ढवळून निघाले आहे. अशातच प्रत्येकजण आपण निवडून कसे येईल यावर जोर देत आहे. मात्र, कऱ्हाड येथील नगराध्यक्षपदाचे अपक्ष उमेदवार अॅड. श्रीकांत घोडके हे चक्क 'मला मतदान करु नका' असा प्रचार करत आहेत. त्यामुळे आश्चर्यच व्यक्त होत आहे. .कऱ्हाड नगरपालिकेच्या (Karad Nagar Palika) निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत नगराध्यक्ष पदासाठी २२ तर नगरसेवक पदाच्या ३१ जागांसाठी तब्बल ३३० उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. उमेदवारी अर्जांच्या छाननीनंतर नगराध्यक्ष पदासाठी नऊ तर नगरसेवक पदासाठी १०९ उमेदवारी अर्ज शिल्लक राहिले आहेत..निवडणूक निर्णय अधिकारी अतूल म्हेत्रे यांनी काल उमेदवारांना चिन्ह वाटप केले. निवडणूक निरीक्षक ज्योती कावरे, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रशांत व्हटकर, रोहिणी शिंदे, सहाय्यक नायब तहसीलदार रजपूत उपस्थित होते. पहिल्या टप्प्यात नगराध्यक्षपदांच्या उमेदवारांना चिन्ह वाटप करण्यात आले..त्यामध्ये भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार विनायक पावसकर यांना कमळ, कॉंग्रेसचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार झाकीर पठाण यांना हाताचा पंजा, बसपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार इमरान मुल्ला यांना हत्ती, यशवंत विकास आघाडीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार राजेंद्रसिंह यादव यांना नारळ, अपक्ष गणेश कापसे यांना रोडरोलर, श्रीकांत घोडके यांना बॅट, शरद देव यांना कपबशी, रणजीत पाटील यांना हिरा तर बापू लांडगे यांना गॅस सिलेंडर या चिन्हांचे वाटप करण्यात आले. कालच चिन्ह वाटप झाल्याने निवडणुकीचा प्रचार धडाक्यात सुरु आहे..कर्नाटकात घडामोडींना वेग! सतीश जारकीहोळी होणार उपमुख्यमंत्री? डी. के. शिवकुमारांचा 'तो' प्रस्ताव स्वीकारणार? मध्यरात्री दोघांची चर्चा.मात्र, असे असताना येथील नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार अॅड. घोडके हे चक्क मला मतदान करू नका असा प्रचार करत आहेत. त्यासंदर्भात त्यांना विचारणा केली असता त्यांनी कऱ्हाड नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष पद २५ वर्षांनंतर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले झाले आहे. असे असताना भाजप व काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी नगराध्यक्ष पदासाठी इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) उमेदवार देऊन मराठ्यांवर अन्याय केलेला आहे..आज नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारात अवैध धंदेवाले दिसत आहेत. त्यांचा प्रचार लोकप्रतिनिधी करत आहेत. त्यांना ते योग्य वाटते का? लोकप्रतिनिधींनी लोकशाहीचा बाजार मांडला असून हाडाचे कार्यकर्ते बाजूलाच राहिले आहेत. त्यामुळेच मी नगराध्यक्ष पदासाठी अपक्ष उमेदवार असतानाही मला मतदान करू नका असे आवाहन मतदारांना करत आहे, असे सांगितले. निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी उमेदवार अनेक प्रकारचे प्रयत्न करत असताना अॅड. घोडके मात्र 'मला मतदान करु नका' असे सांगत असल्याने आश्चर्यच व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.