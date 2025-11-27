सातारा

Karad Municipal Election : निवडणूक प्रक्रियेवर नाराजी! चक्क उमेदवार मतदारांना सांगतोय, 'मला मतदान करू नका'; असं का करताहेत घोडके?

Karad Municipal Election : कऱ्हाड नगरपालिकेच्या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार अॅड. श्रीकांत घोडके यांनी ‘मला मतदान करू नका’ अशी अनोखी हाक दिली आहे.
Karad Municipal Election

Karad Municipal Election

esakal

हेमंत पवार
Updated on

कऱ्हाड (सातारा) : कऱ्हाड (नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा (Karad Municipal Election) ज्वर चांगलाच वाढला आहे. उमेदवारांच्या प्रचार सभा, रॅली, पदयात्रा याने वातावरण ढवळून निघाले आहे. अशातच प्रत्येकजण आपण निवडून कसे येईल यावर जोर देत आहे. मात्र, कऱ्हाड येथील नगराध्यक्षपदाचे अपक्ष उमेदवार अॅड. श्रीकांत घोडके हे चक्क 'मला मतदान करु नका' असा प्रचार करत आहेत. त्यामुळे आश्चर्यच व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Bjp
Congress
NCP
karad
Vote
Municipal election
Voter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com