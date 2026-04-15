Karad Crime: कऱ्हाड पोलिसांना सैदापूर, आगाशिवनगरची घरफोडी उघडकीस आणण्यात यश; घरफोडीत चोरलेला मुद्देमाल जप्त!

कऱ्हाड: सैदापूर व आगाशिवनगर (ता. कऱ्हाड, जि.सातारा) येथे घरफोडी करून फरार झालेल्या चोरट्यास शहर गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने मिरज येथून ताब्यात घेऊन अटक केली. त्याने चोरलेला मुद्देमाल जप्त करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. त्याला येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने उद्यापर्यत (गुरुवार) पोलीस कोठडी सुनावली आहे. लोकेश सुतार (रा. मिरज) असे संबंधित संशयीताचे नाव असल्याची माहिती शहर पोलिसांनी दिली.. पोलिसांची माहिती अशी ः विद्यानगर व आगाशिवनगर परिसरात शुक्रवार (ता. ३) घरफोडी झाली होती. त्यामध्ये सुमारे साडेसहा लाखांचे सोन्या चांदीचे दागिन्यावर चोरट्याने डल्ला मारला होता. याबाबत शहर पोलिस ठाण्यात दोन्ही तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने पोलिस उपाधिक्षक राजश्री पाटील, वरिष्ठ शहर पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांनी तात्काळ चोरट्यास शोधून काढण्याच्या सूचना गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक निखील मगदूम यांना दिल्या होत्या. .श्री. मगदूम यांनी त्यांच्या पथकासह चोरट्याची माहिती गोळा करून तसेच तांत्रिक बाबींचा तपास करून चोरटा मिरज येथे असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी तात्काळ सूत्रे हलवित चोरट्यास मिरज येथून ताब्यात घेतले. त्यांनी दोन्ही घरफोडीत चोरलेला मुद्देमाल जप्त करण्यात पोलिसांना यश आले. त्याला येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्याला उद्यापर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.