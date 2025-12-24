सातारा

Karad Crime : कराडमध्ये पोलिसांच्या ताब्यातील आरोपी बेड्यांसह पसार; पुणे-बंगळूर महामार्गावर खळबळ!

Pune Bengaluru Highway : कराड तालुक्यात पोलिसांच्या ताब्यातील अत्याचार प्रकरणातील आरोपीने अपघातानंतर संधी साधून बेड्यांसह पळ काढल्याने खळबळ उडाली आहे. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी व्यापक शोधमोहीम सुरू केली आहे.
Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
कराड : गावच्या हद्दीत काल मंगळवारी रात्री ही घटना घडली. पसार झालेल्या आरोपीचा पोलिसांकडून शोध घेतला जात आहे. अनिकेत प्रकाश लोहार (वय २३, रा. कोळे, ता. कराड) असे पसार झालेल्या आरोपीचे नाव असल्याची माहिती पोलिसात दाखल केलेल्या फिर्यादीवरून समोर आली आहे.

