Police Humanity: पुलाखाली हरवलेली ती.. अन् खाकीतील देवदूत; नावाच्या एका धाग्यावरून कऱ्हाड पोलिसांची कामगिरी; कुटुंबाकडे केले स्वाधीन..

कऱ्हाड: रात्रीचे साडेनऊ वाजले होते... कऱ्हाडच्या कोल्हापूर नाक्यावर वाहनांची वर्दळ सुरू होती. शेकडो वाहनांच्या दिव्यांनी परिसर उजळून निघाला होता. मात्र, पुलाखाली एक तरुणी मात्र अंधारात हरवून गेल्यासारखी बसली होती. अनोळखी शहर... मनात भीती... डोळ्यांत गोंधळ... आणि कुठे जायचे, कोणाकडे जायचे, याचा तिला पत्ताच नव्हता..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.कर्तव्यावर असलेल्या वाहतूक शाखेचे पोलिस शिपाई आशिष पाटील आणि नवनाथ पाटील यांच्या नजरेत हा प्रसंग आला. इतरांसाठी तो कदाचित गर्दीतला आणखी एक चेहरा असता; पण त्या दोघांनी तिच्या चेहऱ्यावरची असहाय्यता ओळखली. ते तिच्याजवळ गेले. आपुलकीने विचारपूस सुरू केली.भयभीत झालेल्या त्या २९ वर्षीय तरुणीला सुरुवातीला स्वतःच्या नावाशिवाय काहीच सांगता येत नव्हते. मात्र, पोलिसांनी घाई केली नाही. दमदाटी केली नाही. उलट, पालकांप्रमाणे धीर देत संवाद साधला. हळूहळू तिच्याकडून पाटण तालुक्यातील एक गाव समजले..मिळालेला हा एक छोटासा धागा पोलिसांसाठी महत्त्वाचा ठरला. स्थानिक सूत्रांच्या मदतीने त्यांनी तिच्या भावाचा मोबाईल क्रमांक शोधून काढला. त्याच्याशी संपर्क साधताच कुटुंबीयांच्या काळजीला दिशा मिळाली.नातेवाईक पाटणहून कऱ्हाडला येईपर्यंत आशिष पाटील आणि नवनाथ पाटील तिच्याजवळच थांबले. भीतीने आणि तणावाने ती भुकेली असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी तिला नाश्ता दिला. काही वेळाने तिच्या चेहऱ्यावरची भीती कमी झाली. मध्यरात्रीच्या अनोळखी शहरात तिला खाकी वर्दीत दोन आधाराचे हात मिळाले होते..दरम्यान, तिचा भाऊ मोटारसायकलवरून कोल्हापूर नाक्यावर पोहोचला. आवश्यक खातरजमा व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर पोलिसांनी त्या तरुणीला सुखरूप भावाच्या ताब्यात दिले. काही तासांपूर्वी काळोखात हरवलेली तिची वाट अखेर घराच्या दिशेने निघाली.या घटनेत पोलिसांनी केवळ कर्तव्य बजावले नाही, तर कर्तव्याच्या पलीकडे जाऊन माणुसकी जपली. प्रसंगावधान, संयम आणि संवेदनशीलतेच्या जोरावर एका कुटुंबाचा मोठा ताण दूर झाला..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .वरिष्ठांकडून कौतुकाची थापमध्यरात्रीच्या सुमारास दाखवलेली सतर्कता आणि माणुसकीची भावना याबद्दल पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे आणि पोलिस निरीक्षक संदीप साळुंखे यांनी वाहतूक शाखेचे पोलिस शिपाई आशिष पाटील व नवनाथ पाटील यांचे विशेष कौतुक केले. त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप दिली. खाकी वर्दीमागे धडधडणारे संवेदनशील हृदय या प्रसंगातून पुन्हा एकदा दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.