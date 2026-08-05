सातारा

Maharashtra Police Service: खाकीतील माणुसकीचा अनोखा चेहरा! 112 वर कॉल करा, पोलिस पोहोचवतील औषधे आणि जीवनावश्यक वस्तू

Karad Police Start 112 Home Help for Seniors: ज्येष्ठ, महिलांसाठी 112 वरून खाकीची नवी सेवा; घरबसल्या औषधे, जीवनावश्यक वस्तू आणि आरोग्य मदत देत सुरक्षिततेचा नवा आधार
Maharashtra Police Viral Video Karad Police Start 112 Home Delivery Service for Senior Citizens and Women

Maharashtra Police Viral Video Karad Police Start 112 Home Delivery Service for Senior Citizens and Women

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कऱ्हाड : वय वाढते तसे शरीराची साथ कमी होत जाते. जीवनावश्‍यक वस्तू घेण्यासाठी किंवा डॉक्टरांकडे जाण्यासही अनेक ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना दुसऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते. ही गरज ओळखून कऱ्हाड शहर पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जीवनावश्यक वस्तू, आरोग्य सेवेची मदत घरपोच देणारा उपक्रम हाती घेतला आहे.

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