Maharashtra Police Service: खाकीतील माणुसकीचा अनोखा चेहरा! 112 वर कॉल करा, पोलिस पोहोचवतील औषधे आणि जीवनावश्यक वस्तू

कऱ्हाड : वय वाढते तसे शरीराची साथ कमी होत जाते. जीवनावश्यक वस्तू घेण्यासाठी किंवा डॉक्टरांकडे जाण्यासही अनेक ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना दुसऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते. ही गरज ओळखून कऱ्हाड शहर पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जीवनावश्यक वस्तू, आरोग्य सेवेची मदत घरपोच देणारा उपक्रम हाती घेतला आहे. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.काहींची मुले नोकरीसाठी बाहेरगावी, परदेशी असतात, तर काही ज्येष्ठ दांपत्य एकटेच आयुष्य जगतात. अशावेळी साध्या- साध्या गरजाही त्यांच्यासाठी मोठ्या अडचणीच्या बनतात. आयुष्याच्या संध्याकाळी ज्येष्ठांच्या एकटेपणावर फुंकर घालणारा हा उपक्रम पोलिस दलातील खाकीच्या माणुसकीची साथ देणारा ठरणार आहे..पोलिस म्हणजे केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा, अशी सर्वसामान्यांची धारणा असते. मात्र, कऱ्हाड शहर पोलिस या उपक्रमातून माणुसकीचे रक्षण देखील पोलिसांची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे दाखवून देणार आहेत. गणवेशातील कठोर प्रतिमेपलीकडे एक संवेदनशील, माणुसकी जपणारा पोलिसांचा चेहरा या उपक्रमातून समाजासमोर येणार आहे. आजच्या धावपळीच्या जीवनात अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना एकटेपणाचा सामना करावा लागतो. मदतीसाठी हाक मारावी तरी कोणाला, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहतो. .अशा वेळी पोलिसांचा एक फोन कॉल त्यांच्यासाठी मानसिक धीर देणारा ठरणार आहे. गरज पडली तर पोलिस आपल्या दारात उभे राहतील, ही भावना ज्येष्ठांच्या मनात सुरक्षिततेचा विश्वास निर्माण करणारी ठरणार आहे, तर वृद्धांची काळजी घेणे ही केवळ कुटुंबाचीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे, हा संदेश या माध्यमातून दिला जाणार आहे..कऱ्हाड शहर पोलिसांनी सुरू केलेला हा उपक्रम राज्यातील इतर शहरांसाठीही आदर्शवत ठरू शकतो. कायदा-सुव्यवस्थेबरोबरच सामाजिक बांधिलकीही तितक्याच ताकदीने जपणाऱ्या या उपक्रमाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे. या उपक्रमांमुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या चेहऱ्यावर दिलासा आणि विश्वासाचे हास्य फुलवणारा हा प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आहे. पोलिस आपल्यासोबत आहेत, ही भावना प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकांच्या मनात रुजवणारा हा उपक्रम समाजात माणुसकीचे नाते अधिक दृढ करणारा ठरणार आहे..ज्येष्ठ नागरिकांनी काय करावे?अनेक ज्येष्ठांना जीवनावश्यक वस्तूंसाठीही दुसऱ्यावर अवलंबून राहावे लागते. त्याचा विचार करून ज्येष्ठ नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू, औषधे, तसेच आवश्यक आरोग्य सेवा घरपोच उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था कऱ्हाड शहर पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. यासाठी संबंधित ज्येष्ठ नागरिकांनी किंवा त्यांच्या नातेवाइकांनी ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर संपर्क साधायचा आहे..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.कऱ्हाड शहर पोलिस ठाण्यामार्फत शहरातील ज्येष्ठ नागरिक, महिला यांना जीवनावश्यक वस्तू, आरोग्य सेवा घरपोच देण्याचा उपक्रम सातारा पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर, पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली हाती घेत आहोत.- दत्तात्रय दराडे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, कऱ्हाड शहर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.