Karad Police Raksha Bandhan: राखी बांधली हातावर; सुरक्षेचे कवच डोक्यावर; कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिस बहिणींसाठी कऱ्हाड पोलिसांकडुन सुरक्षेची भेट

कऱ्हाड: राखीचा धागा हातावर बांधला की बहिणीच्या डोळ्यांत उमटते ती विश्वासाची भावना. काहीही झाले तरी भाऊ आपल्या पाठीशी आहे, या भावनेची. याच भावनेला कऱ्हाड तालुका पोलिसांनी यंदा एक वेगळा अर्थ दिला. रस्त्यावर, बंदोबस्तात, तपासाच्या कामात आणि पोलीस ठाण्यात दिवसरात्र कर्तव्य बजावणाऱ्या महिला पोलिसांच्या हातावर राखी बांधतानाच त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही जपली. रक्षाबंधनाची भेट म्हणून त्यांच्या हाती हेल्मेट देत तुमची काळजी घेणारे आम्हीही आहोत, असा जिव्हाळ्याचा संदेश दिला..महिला पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांचे काम अनेकदा घराच्या उंबरठ्यापलीकडे सुरू होते आणि वेळेचे बंधन न ठेवता सुरूच राहते. सण असो वा सुटी, बंदोबस्त असो वा एखाद्या प्रकरणाची तातडीची जबाबदारी; गणवेश अंगावर चढला की कर्तव्याला प्राधान्य द्यावे लागते. या धावपळीत स्वतःच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते..Kas Plateau Flower Season : कुमुदिनी तलाव ते वॉच टॉवर... कास पठारावर फुलांचा बहर सुरू; 'या' दिवशी ऑनलाईन बुकिंग अनिवार्य, पर्यटकांसाठी काय आहेत नवीन सोयी-सुविधा?.त्यामुळे रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने मिळालेले हेल्मेट त्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेले असल्याने या भेटीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. रक्षाबंधनाची भेट म्हणून अनेकदा गोडधोड, कपडे किंवा इतर वस्तू दिल्या जातात. मात्र, येथे मिळालेले हेल्मेट केवळ वस्तू नव्हती ते सुरक्षिततेची आठवण करून देणारे एक कवच आहे. दुचाकीवरून कर्तव्याच्या ठिकाणी जाताना प्रत्येक वेळी ते हेल्मेट डोक्यावर येईल आणि त्यासोबत आपल्या सुरक्षिततेचीही कुणीतरी काळजी घेत आहे, ही भावना मनात राहील, हाच या उपक्रमाचा वेगळेपणा ठरला..तालुका पोलीस निरीक्षक शितलकुमार कोल्हाळ, पोलीस उपनिरीक्षक साक्षात्कार पाटील, सतीश जाधव, सचिन भिलारी, धर्मेंद्र मगरे, पोलीस उपनिरीक्षक स्नेहल चरापले यांच्यासह तालुका पोलीस ठाण्यातील अधिकारी व अंमलदार उपस्थित होते. महिला पोलिसांचे कर्तव्य आणि योगदान यांचा सन्मान करताना त्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचा संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला. जिल्हा पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक वैशाली कडूकर आणि पोलीस उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांनी उपक्रमाचे कौतुक केले..Air India Employee Wife Death : एअर इंडिया कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने उचललं टोकाचं पाऊल, ९ वर्षांची मुलगी समोरचं घटना; पतीच्या मोबाईलमध्ये फोटो नेमका कोणाचा?.सुरक्षेची जाणीव करुन देईल हेल्मेटरक्षाबंधन म्हणजे केवळ राखी बांधण्याचा दिवस नाही; तर आपल्या माणसाच्या सुख-दुःखात, संकटात आणि जबाबदारीच्या वाटेवर त्याच्या पाठीशी उभे राहण्याची जाणीव करून देणारा दिवस. कऱ्हाड तालुका पोलिसांनी हीच जाणीव कृतीतून दाखवून दिली. हातावर बांधलेली राखी कदाचित काही दिवसांनी विरून जाईल; पण डोक्यावरचे हेल्मेट प्रत्येक प्रवासात सुरक्षिततेची आठवण करून देत राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.