सातारा

Karad Crime: 'कऱ्हाडजवळ तिन पिस्टलसह तिघेजण ताब्यात'; साडेआठ लाखाचा मुद्देमाल जप्त, कऱ्हाड पाेलिसांची कामगिरी

Three Held with Three Pistols Near Karad: तिघांची अंगझडती घेतली असता तिघांकडे तीन देशी बनावटीचे पिस्टल, तिन जिवंत काडतुसे, दोन मोबाईल व एक ब्रीझा कार असा सुमारे साडे आठ लाखांचा मुद्देमाल आढळुन आला. तो पोलिसांनी जप्त केला आहे.
Karad Police seize three pistols worth ₹8.5 lakh; three suspects detained in a major operation.

Karad Police seize three pistols worth ₹8.5 lakh; three suspects detained in a major operation.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कऱ्हाड: कऱ्हाड तालुक्यातील शामगाव घाटाच्या दरम्यान तीन देशी बनावटीचे पिस्टल बाळगणाऱ्या तिघांना स्थानिक गुन्हे शाखेने काल रात्री उशीरा ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून तीन देशी बनावटीचे पिस्टल, तीन जिवंत काडतुसे प्लॅस्टीकचे डबीसह, दोन मोबाईल व एक चारचाकी असा सुमारे साडेआठ लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Satara
police
karad
Action
weapons
district
Pistol
karad crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com