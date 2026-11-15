Police Vehicle Fire : साताऱ्याकडे निघालेल्या पोलिस व्हॅनने कऱ्हाडमध्ये अचानक पेट घेतला; अग्निशमन दल आणि नागरिकांच्या तत्परतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली

कऱ्हाड: कऱ्हाड तालुका पोलिस ठाण्यांतर्गत विविध गुन्ह्यांतील संशयितांना घेऊन निघालेल्या पोलिस व्हॅनने गजबजलेल्या भेदा चौकात अचानक पेट घेतल्याने खळबळ उडाली. अग्निशामक दलासह पोलिस, नागरिकांच्या तत्परतेने आग आटोक्यात आली. .आगीत व्हॅनचे मोठे नुकसान झाले. पाच संशयितांसह सहा पोलिस वाहनात होते. सुदैवाने आगीची चाहूल लागताच सर्वांनी सुरक्षितस्थळी पळ काढल्याने जीवितहानी टळली. पोलिस व घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील वेगवेगळ्या गुन्ह्यांतील पाच संशयितांना सातारा येथे नेण्यात येत होते..यामध्ये शहर पोलिस ठाण्याच्या व्हॅनमध्ये पाच पोलिस व चालक अशा सहा कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. भेदा चौकात येताच तेथे शॉर्टसर्किटने व्हॅनने अचानक पेट घेतला. त्यात संशयितांसह पोलिसही सुखरूप वाहनातून बाहेर पडले. स्थानिक नागरिकांसह पोलिसांनी घटनेची माहिती वरिष्ठांसह अग्निशमन दलास दिली..तोपर्यंत स्थानिक नागरिकही मदतीला धावले. त्याचवेळी तेथे अग्निशामक दलाच्या जवानांसह पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणली. तोपर्यंत चौकासह परिसरातील वाहतूक कोलमडली. संशयितांना त्वरित तालुका पोलिस ठाण्यात हलविण्यात आले. घटनास्थळी पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील, पोलिस निरीक्षक शीतलकुमार कोल्हाळ, दत्तात्रय दराडे यांनी धाव घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.