Karad News : साताऱ्यातील तालुक्यात दुष्काळ जाहीर होण्यासाठी शंभूराज देसाई यांची थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे धाव

कऱ्हाड - सातारा जिल्ह्यातील पाटण, वाई, कऱ्हाड, जावळी, कोरेगाव या तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यांत समावेश करून शेतकऱ्यांना दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ द्यावा, अशी मागणी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुख्य सचिवांना आवश्यक कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील उर्वरित तालुक्यांबाबतही दुष्काळी निकषांच्या आधारे निर्णय होण्याची प्रक्रिया आता महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे..राज्यात जाहीर झालेल्या दुष्काळी तालुक्यात जिल्ह्यातील सातारा, माण, खटाव, फलटण, खंडाळा, महाबळेश्वर तालुक्यांचा समावेश केला आहे. मात्र, पाटण, वाई, कऱ्हाड, जावळी, कोरेगाव तालुक्यांचा या यादीत समावेश झाला नाही. दरम्यान, या तालुक्यांमध्येही पावसाने दीर्घ विश्रांती घेतल्याने शेतीपिकांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित तालुक्यांचा दुष्काळी क्षेत्रात समावेश करण्याची मागणी मंत्री देसाई यांनी केली आहे..पाटण तालुक्यातील परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. तालुक्यात एकूण १४ महसूल मंडळे असून, त्यापैकी नऊ महसूल मंडळांत ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. उर्वरित पाच महसूल मंडळांत ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला असला तरी सप्टेंबर महिन्यात पावसाने पूर्णपणे विश्रांती घेतल्यामुळे पिकांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. पावसाअभावी पिके करपण्याच्या मार्गावर असून, शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे..पाटणप्रमाणेच वाई, कऱ्हाड, जावळी, कोरेगाव तालुक्यांमध्येही पावसाच्या खंडामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे केवळ पर्जन्यमानाचा विचार न करता पावसाच्या खंडाचा पिकांवर झालेला प्रत्यक्ष परिणाम लक्षात घेऊन दुष्काळी निकषांनुसार या तालुक्यांचा समावेश करण्याची मागणी मंत्री देसाईंनी केली आहे..सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी मंत्री देसाई यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे ही बाब मांडली. मुख्यमंत्री फडणवी, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुख्य सचिवांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याने या मागणीवर शासनस्तरावर पुढील कार्यवाहीला वेग येण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.