Satara Accident: 'गोटेमध्ये वाहनाच्या धडकेत दुचाकीस्वार जागीच ठार'; कऱ्हाड- सातारा मार्गावर अपघात

Fatal Collision at Gotem: सागर साळुंखे हे रविवारी दुचाकीवरून (एमएच १० एवाय ३०१०) सातारा दिशेकडे जात होते. रात्री सव्वाअकराच्या सुमारास गोटे गावच्या हद्दीत त्यांच्या दुचाकीला अज्ञात वाहनाने जोराची धडक दिली. त्यात साळुंखे हे महामार्गावर पडले.
“Police at the site of the Gotem accident on the Karad-Satara road where a biker lost his life after a fatal collision.”
सकाळ वृत्तसेवा
मलकापूर: अनोळखी वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात एक जण जागीच ठार झाला. पुणे- बंगळूर महामार्गावर गोटे (ता. कऱ्हाड) गावच्या हद्दीत कऱ्हाड- सातारा मार्गिकेवर रविवारी रात्री सव्वाअकराच्या सुमारास हा अपघात झाला. अपघातानंतर महामार्गावरील वाहतूक काहीकाळ विस्कळित झाली होती. सागर यशवंत साळुंखे (वय ३६, रा. कमळापूर- रामापूर, ता. खानापूर, जि. सांगली) असे अपघातात मृत झालेल्या दुचाकीस्वाराचे नाव आहे.

