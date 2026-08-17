Prithviraj Chavan: कऱ्हाड दक्षिणच्या मतदार यादीत ५६ हजार संशयित दुबार नोंदी कशा? पृथ्वीराज चव्हाणांनी प्रशासनाला घेरले, ‘ती’ राजकीय चूक झाली..

कऱ्हाड: कऱ्हाड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील मतदार याद्यांत मोठ्या प्रमाणात दुबार, तिबार आणि त्यापेक्षाही अधिक वेळा नोंद झालेली नावे आढळली आहेत. या प्रकाराने निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यंत्रणेने जर अशा बोगस नोंदींना खतपाणी घातले नसते, तर २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल नक्कीच वेगळा लागला असता, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.यावेळी त्यांनी मतदार याद्यांतील घोळ, सुरू असलेली विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआयआर) आणि २०२४ च्या निवडणुकीतील प्रशासकीय कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढले.श्री. चव्हाण म्हणाले, ‘‘कऱ्हाड दक्षिणमध्ये दुबार नावे नोंदविली. ऑनलाइन पद्धतीने मतदार नोंदणी होऊ शकते आणि अशा नोंदींबाबत तक्रार घेता येत नाही किंवा त्या नोंदी कमी करण्याचा अधिकार नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. तेव्हा नोंदी कमी झाल्या नाहीत, तर आता सर्व निवडणुका झाल्यानंतर बोगस मते कमी करण्याचा कार्यक्रमच राबविला जात आहे; पण प्रशासनाने आता तरी निष्पक्षपणे प्रक्रिया राबवावी, यासाठीच संशयित नोंदीची माहिती पाठवली आहे. .२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपच्या दारुण पराभवानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागपूर दौऱ्यात पक्षाच्या अधिवेशनात १० टक्के मते वाढवण्याचे आवाहन केले होते. प्रत्यक्षात आवाहनाच्या आडून राज्यभरात बोगस मतदार नोंदवण्याची मोहीमच राबवली गेली. त्याची सर्व माहिती आणि पुरावे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे दिले आहेत.’’.मतदार नोंदणी संशयास्पदश्री. चव्हाण म्हणाले, ‘‘२०२४ मध्ये राबवलेली संपूर्ण मतदार नोंदणी प्रक्रिया संशयास्पद होती. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत कऱ्हाड दक्षिण मतदारसंघात तीन लाख १५ हजार ४२० मतदार होते. एसआयआर प्रक्रियेत कऱ्हाड दक्षिणशी संबंधित तब्बल ५६ हजार ११८ संशयित दुबार नोंदी समोर आल्या. त्यात काही नावे समान असू शकतात; पण त्याची पडताळणी आता तरी प्रशासनाने केली पाहिजे. स्थानिक दुबार नोंदीत २७ हजार ६०९, तर शेजारील पाच विधानसभा मतदारसंघांतील नोंदी २८ हजार ५०९ आढळल्या आहेत. प्रांत कार्यालयाकडून ताजी आकडेवारी मिळाली आहे.’’.UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .‘ती’ राजकीय चूक झालीश्री. चव्हाण म्हणाले, ‘‘भाजपचे दिवंगत ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांना काँग्रेसमध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मी मुख्यमंत्री असताना आमचं सगळं ठरलं होतं. त्यासाठी सोनिया गांधी यांची परवानगी घेतली होती. त्यावेळी पक्षप्रवेशासाठी मुंडेंनी एक अट घातली होती. ‘मी खासदार आहे. पक्षप्रवेश केल्यावर राजीनामा द्यावा लागेल. पोटनिवडणूक लढवावी लागेल, त्यामुळे मला मंत्री करा.’’ त्यावेळी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना न विचारता सोनिया गांधी यांना विचारून मी हो म्हणले होते. त्यावेळी मंत्रिपदावरून मनमोहन सिंग नाही, म्हटले होते. त्यामुळे तो पक्षप्रवेश हुकला. त्यावेळी परस्पर निर्णय घेण्याची राजकीय चूकही झाली होती.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.