सातारा

Karad News : कऱ्हाडच्या उपजिल्हा रुग्णालयाला मिळाले ३०० बेडशीड; आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांच्या भेटीचा इफेक्ट!

Prakash Abitkar Visit : कऱ्हाड उपजिल्हा रुग्णालयात आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांच्या अचानक भेटीमुळे रुग्णांसाठी ३०० नव्या बेडशीट तात्काळ उपलब्ध झाल्या, तसेच अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध करून रुग्णसेवा सुधारण्यात मदत झाली.
Health Minister Prakash Abitkar Visits Karad Sub-District Hospital

Health Minister Prakash Abitkar Visits Karad Sub-District Hospital

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड : कऱ्हाड (जि.सातारा) येथील वेणुताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात आरोग्यंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी गुरुवारी रात्री अचानक भेट देवुन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी रुग्णालयातील रुग्णांना देण्यात येणारे बेडशीट आणि स्वच्छतेबाबत काही सुचना केल्या. त्याची दखल घेवुन आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांनी तात्काळ ३०० बेडशीट येथील उपजिल्हा रुग्णालयाला उपलब्ध करुन दिली. त्याचबरोबर जादा कर्मचारी देण्यासाठीचीही कार्यवाही जिल्हा शल्यचिकीत्सक युवराज करपे यांनी सुरु केली आहे. त्यामुळे रुग्णांना चांगली सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे.

Loading content, please wait...
Satara
karad
Health Minister
Infrastructure
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com