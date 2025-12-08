Karad News : कऱ्हाडच्या उपजिल्हा रुग्णालयाला मिळाले ३०० बेडशीड; आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांच्या भेटीचा इफेक्ट!

कऱ्हाड : कऱ्हाड (जि.सातारा) येथील वेणुताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात आरोग्यंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी गुरुवारी रात्री अचानक भेट देवुन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी रुग्णालयातील रुग्णांना देण्यात येणारे बेडशीट आणि स्वच्छतेबाबत काही सुचना केल्या. त्याची दखल घेवुन आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांनी तात्काळ ३०० बेडशीट येथील उपजिल्हा रुग्णालयाला उपलब्ध करुन दिली. त्याचबरोबर जादा कर्मचारी देण्यासाठीचीही कार्यवाही जिल्हा शल्यचिकीत्सक युवराज करपे यांनी सुरु केली आहे. त्यामुळे रुग्णांना चांगली सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे. .सरकारकडुन आरोग्य सेवेवर कोट्यावधी रुपयांचा खर्च केला जातो. ती सर्वसामान्य लोकांपर्यत सेवा पोचावी यासाठी सरकार प्रयत्न करते. मात्र अनेकदा सेवा पोहचत नसल्याच्या तक्रारी समोर येतात. त्याचा विचार करुन आरोग्यमंत्री सरकारी रुग्णालयांना अचानक भेटी देवुन तेथील पाहणी करत आहेत. त्याअंतर्गत आरोग्यंत्री आबीटकर यांनी गुरुवारी रात्री अचानक येथील वेणुताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयास भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी रुग्ण उपचारासाठी आणल्यांदा पहिल्यांदा सेवा देण्यात येणाऱ्या कक्षाला पहिल्यांदा भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी स्वच्छतागृहांची पाहणी करुन स्वच्छतेसंदर्भात सुचना केल्या. .Indigo Flight: ''खरं कारण काय ते आत्ता सांगता येणार नाही..'', इंडिगोने DGCA ला काय उत्तर दिलं?.त्यानंतर मंत्री आबीटकर यांनी रुग्णांची विचारपुस केली. त्यादरम्यान त्यांना जेवण चांगले मिळते का, सेवा चांगली मिळती का अशी विचारणा केली. त्यावेळी रुग्णांनी चांगली आरोग्य सेवा मिळत असल्याचे सांगीतले. मात्र त्यावेळी मंत्री आबीटकर यांनी रुग्णांना देण्यात येणारे बेडशीट स्वच्छ नसल्याचे दिसुन आले. त्यावर त्यांनी आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांना फोन करुन तात्काळ बेडशीट उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते..त्याचबरोबर जिल्हा शल्यचिकीत्सक करपे यांना जादा कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्यासाठीही सुचना केल्या होत्या. त्याची दखल घेवुन पुणे विभागीय आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांनी तात्काळ येथील उपजिल्हा रुग्णालयात भेट देवुन पाहणी केली. त्याचबरोबर येथील कमतरता जाणुन घेवुन तात्काळ ३०० बेडशीट येथील उपजिल्हा रुग्णालयाला उपलब्ध करुन ती वैद्यकीय अधिक्षक डॉ सुनीला लाळे यांच्याकडे सुपुर्द केली. त्याचबरोबर जादा कर्मचारी देण्यासाठीचीही कार्यवाही जिल्हा शल्यचिकीत्सक युवराज करपे यांनी सुरु केली आहे. त्यामुळे रुग्णांना चांगली सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे. डॉ.साबणे, डॉ, सूर्यवंशी यांच्यासह रुग्णालयीन अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.