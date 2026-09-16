सातारा

Karad Leopard Incident : साळिंदराच्या हल्ल्यात बिबट्याचा मृत्यू कऱ्हाडजवळ घटना; काटेरी शिकार बेतली बिबट्याच्या जिवावर

Leopard Found Dead in Talbid Near Karad : कऱ्हाडजवळील तळबीड परिसरात साळिंदराच्या काट्यांमुळे बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे.
Karad Leopard Incident

Karad Leopard Incident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कऱ्हाड : साळिंदराच्या हल्ल्यात बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची घटना तळबीड (ता. कऱ्हाड) परिसरात समोर आली. वन अधिकारी ललिता पाटील यांच्या पथकाने घटनास्थळी पाहणी केली. किमान दोन दिवसांपूर्वी बिबट्याचा मृत्यू झाला असावा. दबक्या पावलांनी शिकार करणाऱ्या बिबट्यालाच साळिंदराच्या काट्यांनी जीवघेणा धडा दिला.

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