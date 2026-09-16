Karad Leopard Incident : साळिंदराच्या हल्ल्यात बिबट्याचा मृत्यू कऱ्हाडजवळ घटना; काटेरी शिकार बेतली बिबट्याच्या जिवावर

कऱ्हाड : साळिंदराच्या हल्ल्यात बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची घटना तळबीड (ता. कऱ्हाड) परिसरात समोर आली. वन अधिकारी ललिता पाटील यांच्या पथकाने घटनास्थळी पाहणी केली. किमान दोन दिवसांपूर्वी बिबट्याचा मृत्यू झाला असावा. दबक्या पावलांनी शिकार करणाऱ्या बिबट्यालाच साळिंदराच्या काट्यांनी जीवघेणा धडा दिला. .साळिंदराच्या अंगावरील काटे बिबट्याच्या शरीरात घुसल्याने गंभीर गांभीर्याने पाहण्याची गरज या घटनेच्या निमित्ताने वन्यजीवांच्या हालचालींकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. अन्न, पाण्याच्या शोधात वन्यप्राणी मानवी वस्तीजवळ येण्याच्या घटना वाढत असताना, त्या प्रत्येक घटनेकडे गांभीर्याने पाहणी करण्याची गरज आहे. त्यासोबतच नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही पाहणे आवश्यक आहे..UPI MDR Charges : २ हजारांवरील UPI व्यवहारांवर ०.४% शुल्क; १५ ऑक्टोबरपासून नवा नियम लागू.दुखापत झाली असावी, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्या घटनेमागील नेमकी कारणे आणि मृत्यूची परिस्थिती वन विभागाकडून तपासली जात आहे. बिबट्याच्या मृत्यूच्या घटनेची माहिती मिळताच वन विभागाच्या ललिता पाटील व त्यांच्या पथकाने परिसराची पाहणी केली. बिबट्याचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, परिसरात अन्य वन्यजीवांची हालचाल आहे का?.Maratha Reservation News : गणेशोत्सवात जरांगे पाटलांनी उपोषण टाळावे.नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कोणती खबरदारी आवश्यक आहे, याची माहिती घेतली. तळबीड परिसरातील नागरिकांना वन विभागाने वन्यप्राण्यांच्या हालचालींबाबत जागरूक केले आहे. रात्रीच्या वेळी एकट्याने शेतात जाणे टाळणे, वन्यप्राणी दिसल्यास त्याच्या जवळ न जाणे, गर्दी करून त्याला घेरण्याचा प्रयत्न न करणे आणि तत्काळ वन विभागाला कळविणे, अशा सूचना दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.