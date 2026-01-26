कराड तालुका हादरला! चाकूच्या धाकाने युवतीवर अत्याचार;संशयिताकडून आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरलची धमकी, चौघांवर गुन्हा..

कऱ्हाड: चाकूचा धाक दाखवत युवतीवर अत्याचार करून तिचा गर्भपात केल्याप्रकरणी चौघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. तालुका पोलिस ठाण्यात पीडित युवतीने याबाबत फिर्याद दिली आहे. तिच्यावर अत्याचार करून संशयिताने तिचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिली आहे..Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...चाकूसह पिस्तूलसारख्या शस्त्राचाही वेळोवेळी धाक दाखवल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. हिंदुराव सुभाष आवळे, अमित हिंदुराव आवळे (रा. नांदगाव) यांच्यासह अन्य दोघांवर गुन्हा दाखल झाला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित युवती १० ऑगस्ट २०२५ रोजी उंडाळे येथे बाजारात गेली होती. त्यावेळी हिंदुराव आवळेने तिला पाहुण्यांकडे जाऊन येऊ, असे म्हणून दुचाकीवर घेतले. त्यानंतर तो तिला घेऊन तुळसण खिंड परिसरात गेला. तेथे निर्जनस्थळी चाकूचा धाक दाखवून युवतीवर अत्याचार केला. मोबाईलमध्ये आक्षेपार्ह छायाचित्रे काढली. त्यानंतर डिसेंबर २०२५ मध्ये पुन्हा आवळे पीडित युवतीच्या घरी गेला. .Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.युवतीने तिच्या पोटात दुखत असल्याचे सांगितल्यानंतर तो तिला घेऊन सांगली जिल्ह्यातील वाटेगाव येथे गेला. तेथेही पिस्तूलसारख्या शस्त्राचा धाक दाखविला. एका रुग्णालयात जबरदस्तीने युवतीचा गर्भपात करण्यात आला. तेथून त्याने युवतीला त्याच्या घरी नेले. तेथे पत्नी व मुलानेही त्या युवतीला धमकावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.