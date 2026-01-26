सातारा

कराड तालुका हादरला! चाकूच्या धाकाने युवतीवर अत्याचार;संशयिताकडून आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरलची धमकी, चौघांवर गुन्हा..

Karad Taluka Assault case with knife Threat: चाकूच्या धाकाने युवतीवर अत्याचार; संशयिताकडून आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरलची धमकी
Four Booked After Brutal Assault Case in Karad Taluka

Four Booked After Brutal Assault Case in Karad Taluka

सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड: चाकूचा धाक दाखवत युवतीवर अत्याचार करून तिचा गर्भपात केल्याप्रकरणी चौघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. तालुका पोलिस ठाण्यात पीडित युवतीने याबाबत फिर्याद दिली आहे. तिच्यावर अत्याचार करून संशयिताने तिचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिली आहे.

