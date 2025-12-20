कऱ्हाड - येथील प्रतिभावान शिल्पकार सोमनाथ सुधीर भोसले यांनी साकारलेली ११ फूट उंच हनुमानाची भव्य मूर्ती येत्या काही दिवसांत ऑस्ट्रेलियाला रवाना होणार आहे. स्थानिक पातळीवर नाव कमावलेल्या श्री. भोसले यांच्या कलेची भुरळ आता परदेशीयांनाही पडू लागली असून, त्यांच्या शिल्पकलेची ख्याती सातासमुद्रापार पोचणार आहे. .सोमनाथ सुधीर भोसले यांची कौटुंबिक परिस्थिती तशी मध्यम स्वरूपाचीच. त्यामुळे शिक्षणाला प्राधान्य देत त्यांनी आपली वाटचाल सुरू ठेवली. मात्र लहानपणापासूनच त्यांच्या मनात कलेची ओढ होती. शालेय जीवनात असतानाच चित्रकला, हस्तकला आणि मूर्तिकलेत त्यांचा विशेष रस होता. वहीच्या पानांवर काढलेली रेखाटने, मातीपासून केलेली छोटी शिल्पे ही त्यांच्या सर्जनशीलतेची सुरुवात होती..महाविद्यालयीन शिक्षण सुरू झाल्यानंतर श्री. भोसलेंनी आपल्या कलेला अधिक आकार देण्यास सुरुवात केली. अभ्यास सांभाळत त्यांनी घरच्या घरी गणपतीच्या मूर्ती तयार करणे सुरू केले. सुरुवातीला हा केवळ छंद होता; मात्र हळूहळू त्यात व्यावसायिक कौशल्य येत गेले. मूर्तींच्या आकार, भाव, प्रमाण आणि सूक्ष्म तपशीलांकडे त्यांनी विशेष लक्ष दिले..परिणामी त्यांच्या मूर्ती वेगळेपण जपणाऱ्या ठरू लागल्या. कालांतराने गणपती मूर्तींसह इतर देवदेवतांच्या मूर्ती तयार करण्याकडे त्यांनी आपले लक्ष वळवले. ग्राहकांकडून मिळणारा सकारात्मक प्रतिसाद आणि कौतुकामुळे त्यांचा आत्मविश्वास बळावला.त्यामध्ये अधिक कलात्मकता, शास्त्रीय बैठक असावी, यासाठी त्यांनी पुण्यातील भारती विद्यापीठातून शिल्पकलेचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी अनेक मूर्ती तयार केल्या आहेत. अलीकडेच त्यांनी साकारलेली ११ फूट उंच हनुमानाची मूर्ती ही त्यांच्या आतापर्यंतच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाची कलाकृती ठरली आहे..या मूर्तीतील रौद्रतेसोबतच भक्तिभाव, शरीररचना आणि चेहऱ्यावरील भाव यांचा सुंदर समतोल साधण्यात आला आहे. याच वैशिष्ट्यांमुळे ऑस्ट्रेलियातील एका रिसॉर्टमध्ये ही मूर्ती मागवली असून, ती लवकरच परदेशात पाठवण्यात येणार आहे. कऱ्हाडच्या मातीत घडलेली ही कला आता जागतिक व्यासपीठावर पोहोचत आहे, ही शहरासाठी अभिमानाचीच बाब ठरली आहे..स्वच्छ सर्वेक्षणातही वाटाशहरे स्वच्छ व्हावी, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून स्वच्छ शहर अभियान राबवण्यात येते. त्याअंतर्गत शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी काही आयकॉन उभे केले जातात. काही ठिकाणी रंगरंगोटी करून चित्रेही काढली जातात. त्यामध्ये सोमनाथ भोसले यांनी पुणे, सांगली महापालिका, सासवड व कऱ्हाड पालिका कार्यक्षेत्रात त्यांनी काही ठिकाणी मूर्तींची उभारणी, शिल्पकलेची कलाकुसर दाखवण्यासह आकर्षक रंगरंगोटी केली आहे..मला लहानपणापासून कलेची आवड होती. शिल्पकलेत शास्त्रोक्त बैठक मिळावी, यासाठी मी भारती विद्यापीठातून अभ्यासक्रम पूर्ण केला. मी आतापर्यंत अनेक मूर्ती तयार केल्या आहेत. सध्या तयार केलेली ११ फुटी हनुमानाची मूर्ती येत्या काही दिवसांत ऑस्ट्रेलियाला रवाना होणार आहे.- सोमनाथ भोसले, मूर्तिकार, कऱ्हाड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.