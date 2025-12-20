सातारा

Karad News : सोमनाथ भोसलेंनी साकारलेली ११ फुटी हनुमानाची मूर्ती लवकरच ऑस्‍ट्रेलियाला होणार रवाना

कऱ्हाडच्या शिल्पकाराची सातासमुद्रापार पोचणार ख्‍याती
- हेमंत पवार
कऱ्हाड - येथील प्रतिभावान शिल्पकार सोमनाथ सुधीर भोसले यांनी साकारलेली ११ फूट उंच हनुमानाची भव्य मूर्ती येत्या काही दिवसांत ऑस्ट्रेलियाला रवाना होणार आहे. स्थानिक पातळीवर नाव कमावलेल्या श्री. भोसले यांच्या कलेची भुरळ आता परदेशीयांनाही पडू लागली असून, त्यांच्या शिल्पकलेची ख्याती सातासमुद्रापार पोचणार आहे.

