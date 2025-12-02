Bus Accident Karad : कोकणातून सहल करुन परतताना कराडात अपघात; नाशिकमधील ३० ते ३२ विद्यार्थी जखमी, एकाची प्रकृती गंभीर

कराड (सातारा) : नाशिकहून कोकणात सहलीसाठी गेलेली विद्यार्थ्यांची (Nashik Students Bus Accident) खासगी बस मंगळवारी पहाटे नाशिककडे परतत असताना कराड तालुक्यात अपघातग्रस्त झाली. वाटार गावाजवळ महामार्गावर झालेल्या या दुर्घटनेत सुमारे ३० ते ३२ विद्यार्थी जखमी झाले असून एका विद्यार्थ्याची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..मिळालेल्या माहितीनुसार, पिंपळगाव (जि. नाशिक) येथील विद्यार्थ्यांची सहल कोकणात गेली होती. सहल संपल्यानंतर ही बस रात्री उशिरा नाशिककडे रवाना झाली. पहाटेच्या सुमारास वाटार (ता. कराड) गावाच्या हद्दीत पोहोचताच चालकाचा रस्त्यावरील अंदाज चुकल्याने बस महामार्गावरून घसरली..रस्त्याच्या कामामुळे बाजूचा भाग खोल असल्याने बस त्या दिशेला कोसळली. सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली असली तरी बसमधील अनेक विद्यार्थी जखमी झाले. जखमींमध्ये एका विद्यार्थ्याची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात आले..Kolhapur : दूधगंगा नदीपात्रात आंघोळीला गेलेल्या जिल्हा बँकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यावर मगरीचा जबरदस्त हल्ला; पायाला धरुन पाण्यात ओढत नेलं अन्....अपघाताची माहिती मिळताच कराड तालुका पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक महेंद्र जगताप आणि पोलीस पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. सर्व जखमींना तातडीने रुग्णालयात हलवून उपचार सुरु करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.