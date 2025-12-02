सातारा

Bus Accident Karad : कोकणातून सहल करुन परतताना कराडात अपघात; नाशिकमधील ३० ते ३२ विद्यार्थी जखमी, एकाची प्रकृती गंभीर

Private Tour Bus from Nashik Meets with Accident Near Karad : पहाटेच्या सुमारास वाटार (ता. कराड) गावाच्या हद्दीत पोहोचताच चालकाचा रस्त्यावरील अंदाज चुकल्याने बस महामार्गावरून घसरली.
कराड (सातारा) : नाशिकहून कोकणात सहलीसाठी गेलेली विद्यार्थ्यांची (Nashik Students Bus Accident) खासगी बस मंगळवारी पहाटे नाशिककडे परतत असताना कराड तालुक्यात अपघातग्रस्त झाली. वाटार गावाजवळ महामार्गावर झालेल्या या दुर्घटनेत सुमारे ३० ते ३२ विद्यार्थी जखमी झाले असून एका विद्यार्थ्याची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

