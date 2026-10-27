Karad Water Shortage : कराडकरांवर मोठं पाणीसंकट! वारूंजीतील जॅकवेल पाण्याबाहेर आल्याने चिंता वाढली; 1972 नंतर पहिल्यांदाच तीव्र पाणीटंचाईची भीती

कराड : घरातील नळाला पाणी येईल की नाही, आलेच तर किती वेळ येईल, याची चिंता कराडकरांना पुन्हा सतावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. १९७२ च्या तीव्र दुष्काळनंतर कराड शहराला पाणीपुरवठ्याची चणचण भासण्याची शक्यता आहे. शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या वारूंजी येथील जॅकवेलचा काही भाग पाण्याबाहेर आला (Warunji jackwell water level update) आहे. त्यामुळे कोयना नदीतील घटती पाणी पातळी शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने चिंतेची बनली आहे. .नदीचे पाणी आटल्याने शहरात आगामी काळात पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे आव्हान पालिकेसमोर आहे. संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी पालिका कोणत्या उपाययोजना करणार, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे..कराड शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने कोयना नदीतील पाण्याची उपलब्धता महत्त्वाची आहे. मात्र, नदीची पाणीपातळी कमी झाल्याने वारंजी येथील जॅकवेल पाण्याबाहेर आले आहे. परिणामी, ती स्थिती संभाव्य पाणीटंचाईची पूर्वसूचना मानली जात आहे. पाणीपातळी आणखी खालावल्यास पाणी उपसा आणि शहरापर्यंत पाणी पोचविण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..सध्या पाणी पुरवठ्यात किती घट झाली, उपलब्ध पाणीसाठा किती दिवस पुरू शकतो आणि नदीतील पाणीपातळी आणखी कमी झाल्यास पर्यायी व्यवस्था काय असेल, या प्रश्नांची उत्तरे महत्त्वाची ठरणार आहेत. पाणी टंचाईची तीव्रता वाढल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी नियोजन करणे आवश्यक आहे. वारूंजी येथील जॅकवेलची सद्यःस्थिती, पाणी उपशाची क्षमता आणि उपलब्ध पाण्याचा अंदाज घेऊन पालिकेला पुढील नियोजन करावे लागणार आहे..Koyna Water Crisis : 1972 नंतरचा सर्वांत तीव्र दुष्काळ! 'कोयनेचे पाणी अडवाल तर गाठ माझ्याशी...'; कोरड्या पडलेल्या कृष्णेच्या पात्रातून आमदार विश्वजीत कदमांचा थेट इशारा.शहरातील नागरिकांना दोन वेळच्या नियमित आणि पुरेशा दाबाने पाणी मिळते. मात्र, नदीतील पाणी पातळी घटत असताना उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करणेही तितकेच गरजेचे आहे. संभाव्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनीही पाण्याचा अपव्यय टाळणे आवश्यक ठरणार आहे. जॅकवेल पाण्याबाहेर येणे केवळ नदीची पाणी पातळी घटल्याची खूण नाही तर शहराच्या पाणी पुरवठ्याच्या नियोजनाची कसोटी ठरणारी स्थिती आहे. पालिका प्रशासन वेळीच उपाययोजना करून पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवणार की कराडकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार, हे आगामी काळातील पाण्याची उपलब्धता आणि प्रशासनाच्या नियोजनावर अवलंबून असेल..अशा व्हाव्यात उपाययोजनाघटत्या पाणी पातळीवर लक्ष - कोयना नदीतील पाण्याची स्थिती कशी आहे. त्यात किती घट होतो आहे, त्यासह जॅकवेलपर्यंत उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचे नियमित निरीक्षण करणे.पर्यायी व्यवस्थेची चाचपणी - पाणी उपशात अडथळे निर्माण झाल्यास तातडीने कोणते पर्याय उपलब्ध होतील, याचे नियोजन करणे.वितरणाचे नियोजन - उपलब्ध पाण्यानुसार शहरातील पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक आणि वितरण व्यवस्थेचा आढावा घेणे.नागरिकांना पूर्वसूचना - नद्यांच्या पाणी पातळीत घट झाल्यास त्याचा पाणी पुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे पाणी कपात किंवा वेळेत बदल करावा लागल्यास नागरिकांना वेळीच माहिती देणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.