सातारा

Karad Water Shortage : कराडकरांवर मोठं पाणीसंकट! वारूंजीतील जॅकवेल पाण्याबाहेर आल्याने चिंता वाढली; 1972 नंतर पहिल्यांदाच तीव्र पाणीटंचाईची भीती

Karad water shortage latest news : कराड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कोयना नदीची पाणीपातळी घटली आहे. वारुंजी येथील जॅकवेलचा काही भाग पाण्याबाहेर आल्याने संभाव्य पाणीटंचाईची चिंता वाढली असून पालिकेच्या नियोजनाकडे लक्ष लागले आहे.
Warunji jackwell latest news

Warunji jackwell latest news

esakal

सचिन शिंदे - सकाळ वृत्तसेवा
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कराड : घरातील नळाला पाणी येईल की नाही, आलेच तर किती वेळ येईल, याची चिंता कराडकरांना पुन्हा सतावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. १९७२ च्या तीव्र दुष्काळनंतर कराड शहराला पाणीपुरवठ्याची चणचण भासण्याची शक्यता आहे. शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या वारूंजी येथील जॅकवेलचा काही भाग पाण्याबाहेर आला (Warunji jackwell water level update) आहे. त्यामुळे कोयना नदीतील घटती पाणी पातळी शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने चिंतेची बनली आहे.

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