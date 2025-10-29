Karad politics:'कऱ्हाडची जनशक्ती आघाडी भाजपवासी'; माजी नगराध्यक्षांसह सहा माजी नगरसेवकांचा प्रवेश; प्रदेशाध्यक्षांकडून स्वागत

कऱ्हाड: कऱ्हाडमधील जनशक्ती आघाडीने अखेर आज भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांचा भाजप प्रवेश काँग्रेस, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसला धक्का ठरला आहे. आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या पुढाकाराने जनशक्तीच्या दोन माजी नगराध्यक्षांसह सहा माजी नगरसेवक भाजपवासी झाले. त्यामुळे कऱ्हाड पालिकेच्या राजकारणात भूकंप झाल्याची चर्चा आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते त्यांचे स्वागत करण्यात आले. या वेळी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार डॉ. भोसले, पक्षाचे उपाध्यक्ष विक्रम पावसकर, माजी शहराध्यक्ष एकनाथ बागडी यांच्यासह शहरातील अनेक पदाधिकारी व जनशक्ती आघाडीचे समर्थक उपस्थित होते. .MP Udayanraje Bhosale: फाशीशिवाय दुसरी शिक्षाच नाही : खासदार उदयनराजे भोसले; फलटणप्रकरणी तपास गतीने व्हावा.जनशक्ती आघाडीचे माजी नगरसेवक भाजपमध्ये प्रवेश करणार याची दिवाळीनंतर चर्चा रंगली. त्यात भाजपचे आमदार डॉ. भोसले यांनी स्वतः पुढाकार घेतला होता. त्यांनी दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी जनशक्ती आघाडीचे अध्यक्ष अरुण जाधव, माजी नगराध्यक्षा श्रीमती शारदा जाधव यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी चर्चा झाली होती. त्यानंतर कृष्णा कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले यांनी त्यांची भेट घेत दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. त्यानंतर श्री. जाधव यांनी समर्थकांशी चर्चा करून भाजपमध्ये प्रवेशाचा निर्णय जाहीर केला. त्यांचा मुंबईत आज भाजप प्रवेश झाला..त्यात जनशक्ती आघाडीचे अध्यक्ष म्हणून अरुण जाधव, माजी नगराध्यक्षा श्रीमती शारदा जाधव, अशोक भोसले या दोन माजी नगराध्यक्षांसह (कै.) जयवंतराव जाधव यांचे पुत्र डॉ. आशुतोष जाधव, माजी नगरसेविका चंदा लुणिया, अतुल शिंदे, आनंदराव पालकर, विनायक विभूते, श्रीमती अरुणा शिंदे, कापड असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश लुणिया, जिल्हा नियोजन समितीचे माजी सदस्य शिवाजी यांचा समावेश आहे. जनशक्ती आघाडीचे अध्यक्ष अरुण जाधव यांनी २००४ मध्ये कऱ्हाड उत्तर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. त्यांचा थोड्या मताने पराभव झाला होता. श्रीमती जाधव पहिल्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा आहेत. त्यांनी २००१ ते २००६ आणि दुसऱ्यांदा २००९ ते २०११ या कालवधीत नगराध्यक्षा म्हणून काम केले आहे. त्या १९८५ पासून आजअखेर नगरसेवक आहेत. माजी नगराध्यक्ष अशोक भोसले यांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांनी १९९८ ते ९९ या कालवधीत नगराध्यक्षपदी काम केले आहे. १९९६ ते २००६ या कालवधीत नगरसेवक म्हणून काम केले आहे..कऱ्हाडमधील जनशक्ती आघाडीचा भाजप प्रवेश ऐतिहासिक आहे. त्यांना कित्येकदा भेटून त्याविषयी चर्चा झाली आहे. आमदार डॉ. अतुल भोसले यांना चांगला प्रतिसादही मिळत आहे. जनशक्तीसाठी डॉ. भोसले यांनी प्रवेशासासाठी प्रयत्न केले. ते कौतुकास्पद आहेत.- चंद्रकांत पाटील, उच्च शिक्षणमंत्री.जनतेशी नाळ जोडलेले आणि वर्षानुवर्षे समाजाशी नाळ जोडलेले अरुण जाधव, श्रीमती शारदा जाधव यांच्यासारखे भाजपसोबत येत आहेत. त्यामुळे भाजपच्या कार्याला ताकद मिळणार आहे. सबका साथ, सबका विकास असे ब्रीद घेऊन देश, राज्यात काम सुरू आहे. ते ब्रीद पुन्हा एकदा कऱ्हाडमध्ये ताकदीने राबवता येईल.- रवींद्र चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप.लोकशाही आघाडीलाही धक्कामाजी आमदार बाळासाहेब पाटील यांच्या लोकशाही आघाडीचे नेते शिवाजी पवार यांनीही भाजप प्रवेश केला आहे. त्यामुळे माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासह श्री. पवार यांचा भाजप प्रवेश लोकशाहीलाही धक्का देणारा आहे. श्री. पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीवर काम केले आहे. त्यासह त्यांच्या पत्नी लोकशाही आघाडीच्या माजी नगरसेविका आहेत..Satara News: 'सावित्रीच्या लेकींची शिक्षणाची वाट सुकर'; पालकांच्या सहकार्यातून २२ गरजू विद्यार्थिनी दत्तक; रा. ब. काळे शाळेचा उपक्रम.राजकारणापेक्षा समाजकारणाला महत्त्व देणारा जनशक्ती आघाडीसारखा एक गट भाजपसोबत आल्याने शहरात ताकद वाढली आहे. (कै.) जयवंतराव जाधव यांनी जो वारसा घालून दिला, तोच वारसा जनशक्ती आघाडी पुढे चालवत आहेत. त्यांच्यासोबत शहरात आणखी चांगले काम करता येईल. सामान्यांना न्याय देण्यासाठीही प्रयत्न होईल.- डॉ. अतुल भोसले, आमदार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.